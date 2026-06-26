Украина ја нападна Русија со рекорден број дронови ноќе

Украинските вооружени сили го извршија најголемиот ноќен напад врз Русија од почетокот на војната. Според руското Министерство за одбрана, во ноќта на 26 јуни, руските системи за воздушна одбрана „пресретнале и уништиле“ 660 украински дронови над 12 региони и над анектираниот Крим. Претходно, најголемиот напад со беспилотни летала беше во ноќта на 17 мај, кога руската војска објави дека се соборени 556 дронови. Овој рекорд беше речиси изедначен во ноќта на 18 јуни, кога војската објави дека се уништени 555 беспилотни летала. Исто така, на 18 јуни, украинските вооружени сили лансираа рекорден број беспилотни летала против Русија во еден ден – 992.

Синоќа, регионот Тула стана една од главните цели на украинските вооружени сили, а гувернерот Дмитриј Милјаев објави дека се соборени 157 беспилотни летала. Регионалниот гувернер пријави штета на индустриски погон во Новомосковск и приватна куќа во областа Шчекино. Една жена е повредена. Астра утврди дека беспилотните летала ја погодиле фабриката „Азот“, најголемиот домашен производител на амонијак и азотни ѓубрива и, според Ројтерс, снабдувач на суровини за експлозиви. Електрана во Новомосковск, која снабдува топлина и топла вода за 60% од станбената област на градот со население од над 115.000 жители, исто така, се запалила.

Москва беше уште една цел на украинскиот напад. Според градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, најмалку 47 беспилотни летала биле соборени преку ноќ додека се приближувале кон градот. Собјанин не даде дополнителни детали, додавајќи само дека службите за итни случаи работат на местата на ударот од остатоците.

Украина напаѓа руска територија со зголемен број беспилотни летала, што ги преоптоварува системите за воздушна одбрана, објави „Волстрит џорнал“. Според пресметките на весникот, руското Министерство за одбрана објави дека во мај пресретнало 8.849 дронови, во споредба со 3.676 во јануари и 2.504 во мај минатата година. Како резултат на тоа, стапката на успех на нападите се зголемува. Според компанијата за одбранбено разузнавање „Џејнс“, приближно 35% од потврдените успешни украински напади на руската задна страна оваа година се случиле во јуни.

Ден претходно, украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека одобрил „40-дневна операција на влијание“ против Русија за Безбедносната служба на Украина „со цел да се стави крај на војната“. Тој не прецизираше што подразбира ова.