Забраната на социјалните медиуми за млади во Австралија не е успешна

Не само што огромното мнозинство малолетни корисници сè уште се на социјалните медиуми, туку има и мала разлика во времето што го поминуваат на нив.

Околу 85 проценти од лицата под 16 години во Австралија сè уште ги користат социјалните медиуми и покрај забраната воведена во декември, покажува една голема нова студија.

Не само што огромното мнозинство малолетни корисници сè уште се на социјалните медиуми, туку има и мала разлика во времето што го поминуваат на нив, според истражување објавено во BMJ.

Дневната употреба на социјалните медиуми останала иста кај лицата на возраст од 12-13 години, паднала од 78 на 69 проценти кај лицата на возраст од 14-15 години и се зголемила за девет проценти кај оние над 16 години. Студијата сугерира дека првата забрана за социјални медиуми во светот во Австралија не направила значајна разлика во тоа колку време тинејџерите поминуваат користејќи сајтови со висок ризик.

Едно од централните барања на забраната беше компаниите за социјални медиуми да преземат „разумни чекори“ за да ги отстранат малолетните корисници од своите платформи. Сепак, истражувачите на Универзитетот во Њукасл во Австралија откриле дека помеѓу 54 и 68 проценти од малолетните корисници продолжиле да ги користат своите сметки, а од 66 проценти од нив платформите барале да ја потврдат својата возраст.

Една загриженост во врска со воведувањето вакви забрани била дека младите луѓе ќе ги заобиколат со користење на виртуелни приватни мрежи (VPN), како што се чини дека се случило минатиот јули кога Велика Британија почнала да спроведува проверка на возраста за содржини за возрасни. Се чини дека ова не се случило, бидејќи испитаниците ретко пријавиле дека користат VPN-мрежи кај истражувачите.

Наместо тоа, најчестиот начин на кој тинејџерите ги заобиколувале ограничувањата, освен што продолжиле да ги користат своите сметки, бил со користење на туѓа сметка или нова сметка со лажна возраст. Веќе има истражувања што сугерираат дека австралиската забрана не била толку ефикасна како што се надевале.

Три месеци откако забраната стапила на сила, седум од 10 родители му кажале на комесарот за е-безбедност на земјата дека нивното малолетно дете сè уште има сметка на социјалните медиуми, објавува Sky News.