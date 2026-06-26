Јапонија евакуира 2,2 милиони луѓе поради тајфун. Се затвораат училиштата и фабриките

Јапонија денес евакуираше повеќе од два милиони луѓе, издавајќи предупредувања за поплави и лизгање на земјиштето додека се приближуваше тајфунот Мехала. Обилните дождови донесени од бурата додека минуваше покрај соседниот Тајван парализираа делови од островот, принудувајќи околу шест милиони луѓе да останат без работа, а учениците да не одат на училиште.

Мехала, која сега ослабе на ниво на тропска бура, се приближува кон јапонските острови Рјуку на југот од земјата откако помина покрај Тајван. Донесе обилни дождови на островот, особено во јужните области Каосиунг, Тајнан и Пингтунг. Обилни дождови и силни ветрови, исто така, погодија делови од јужна и западна Јапонија, каде што властите предупредија за лизгање на земјиштето, поплави и надојдени реки и наредија евакуација на 2,2 милиони луѓе.

Јапонија веќе откажа повеќе од 200 летови, десетици железнички линии го прекинаа сообраќајот, а многу автопати се затворени, соопшти Министерството за транспорт. Јапонската метеоролошка агенција предупреди дека стационарниот сезонски фронт на дожд со прилив на топол и влажен воздух предизвикува интензивни врнежи, особено во западните делови на земјата.

На некои места, од вчера паднале речиси еден метар врнежи на квадратен метар

Тојота го прекина производството во фабрика на јужниот остров Кјушу од вчера попладне до крајот на првата смена денес, додека одлуката за втората смена ќе биде донесена подоцна. Властите во сите три погодени тајвански области наредија затворање на канцеларии и училишта денес.

Големите поплави во Тајнан го нарушија сообраќајот на дел од главната железничка линија што ги поврзува северниот и јужниот дел од островот. Во северниот тајвански град Хсинчу, дом на најголемиот светски производител на чипови со договор TSMC, канцелариите и училиштата беа затворени од пладне.

TSMC во соопштението соопшти дека презела мерки во сите свои тајвански капацитети за да се подготви за дождот и дека нејзините фабрики работат нормално. Околу шест милиони луѓе живеат во четирите погодени области на Тајван. Делови од претежно руралниот Пингтунг добија речиси еден метар дожд на квадратен метар од вчера.