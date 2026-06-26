ОН ја запре придружбата на бродови низ Ормускиот теснец, откако танкер беше нападнат од Иран

Ормутскиот теснец снимен од страна на НАСА, јавен домејн, Викимедија комонс Меѓународната поморска организација на ОН ја прекина својата операција за придружба на бродови низ Ормускиот теснец во четврток откако еден брод пријави напад, повторно разгорувајќи загриженост за тоа дали прелиминарниот договор за ставање крај на војната во Иран ќе се одржи.

Товарниот брод соопшти дека бил погоден во близина на Оман од проектил, соопшти британската поморска агенција UKMTO, неколку часа откако Техеран ги предупреди бродовите да не ги користат рутите што не ги одобрил.

Двајца американски претставници изјавија за Ројтерс дека Иран пукал врз бродот, додека иранската Управа за Персискиот Залив, која Техеран ја основа за управување со барањата бродовите да патуваат низ теснецот, изјави дека на бродовите надвор од рутите што ги поставила нема да им се гарантира безбеден премин.

„Последиците што произлегуваат од преминувањето низ неовластени рути ќе бидат одговорност на сопственикот, операторот и командантот на бродот“, соопштија иранските власти.

Четири извори го идентификуваа бродот како „Евер Лавли“, кој плови под знамето на Сингапур. Безбедносен извор рече дека веројатно бил цел на дрон.

Немаше непосреден коментар од американската влада. Американскиот претседател Доналд Трамп претходно овој месец предупреди дека доколку Иран не го почитува договорот за завршување на војната и повторно отворање на теснецот, САД веројатно ќе се вратат на бомбардирањето на земјата.

ММО помагаше да се извлечат стотици бродови и илјадници морнари од теснецот каде што беа заглавени со месеци од почетокот на војната кон крајот на февруари.

Одлучи „привремено да го паузира неговото спроведување со цел повторно да се потврди дека потребните безбедносни гаранции продолжуваат да бидат на сила за бродовите на нашата листа за евакуација и за сите оние во регионот“, изјави генералниот секретар на ММО, Арсенио Домингез.

ММО соопшти дека бродот вклучен во сомнителниот напад не бил дел од неговата програма за евакуација.

Иницијативата, која беше покрената во вторник, беше доброволна опција за бродовите и нивниот екипаж да отпловат од Заливот користејќи два правци – еден преку ирански води, а другиот преку омански води, под надзор на САД, соопшти ММО оваа недела.

Цените на референтната нафта пораснаа за 2% по извештаите за нападот, за кој аналитичарите велат дека повторно ги разгореле загриженостите за тоа колку време би можело да биде потребно протокот на нафта од Заливот да се врати на нормалните нивоа.

Инцидентот во Оман веројатно ќе го пренасочи вниманието кон обемот на идната контрола на Иран врз Ормускиот теснец, кој, пред конфликтот, управуваше со една петтина од дневните светски залихи на нафта и течен природен гас.

Пред инцидентот, американскиот државен секретар Марко Рубио – кој ја заврши турнејата низ Заливот за да ги увери државите за привремениот пакт – им рече на новинарите дека ако Иран се закани или блокира бродови во теснецот, „тогаш ќе имаме проблем“.

Сепак, Иран сигнализираше дека ќе продолжи да ја презема контролата врз теснецот.

Револуционерната гарда на Иран во четврток изјави дека безбедното поминување низ теснецот ќе биде можно само преку рути одредени од Иран, додавајќи дека ќе преземе мерки против бродовите што не се придржуваат.

Револуционерната гарда, исто така, им нареди на два брода што пловат под панамско знаме да го променат курсот во четврток, соопшти британската компанија за поморска безбедност „Амбреј“.