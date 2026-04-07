Засилени безбедносни мерки во Бања Лука пред доаѓањето на Доналд Трамп Помладиот

Бања Лука – Во Бања Лука е забележано засилено присуство на безбедносните сили во пресрет на доаѓањето на Доналд Трамп Помладиот, син на американскиот претседател Доналд Трамп, кој, според најавите, доаѓа на покана на Игор Додик.

Околу Банскиот двор е воспоставена т.н. „стерилна зона“, при што никој нема да може да се приближи на помалку од 200 метри.

Се очекува Трамп Помладиот во Бања Лука да одржи неколку состаноци со претставници на Република Српска, а планирана е и посета на имотот на Милорад Додик во Бакинци.

Поради неговото доаѓање, полицискиот надзор во градот е значително засилен. Во централното градско подрачје, во близина на Палатата на претседателот на Република Српска и другите ентитетски институции, распоредени се голем број полициски службеници, како и оклопни возила.

Од 12:00 часот е воведена и блокада на сообраќајот во дел од градот каде што се очекува да се движи Трамп Помладиот, при што ќе биде воспоставен периметар од 200 метри околу Банскиот двор, а нема да биде дозволено ниту пешаците да се приближат.

Игор Додик, организациски секретар на СНСД и син на лидерот на партијата, изјави дека станува збор за пријателска посета организирана по негова покана.

Тој не откри детали за евентуалните разговори со Трамп Помладиот, вклучително и дали ќе стане збор за потенцијални проекти и инвестиции, иако претходно бил искажан интерес за вложувања во регионот. Имено, тој заедно со својот зет Џаред Кушнер планираше изградба на „Трамп тауер“ во Белград, но од таа идеја се откажа поради притисоци од српската јавност дека проектот се реализира незаконски.

Според најавите, Доналд Трамп Помладиот треба да пристигне на аеродромот во близина на Бања Лука околу 13:00 часот.