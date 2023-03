Зачудувачки: Музичкото видео на Селин Дион „My Heart Will Go On“, ремастерирано во 4K

САД- Новата, ремастерирана верзија на видеото за огромниот хит на Селин Дион „My Heart Will Go On“ од „Титаник“ ќе ги натера обожавателите да уживаат во погледот со вид на јасност што капетанот на бродот мора да ја видел кога ја забележал сантата мраз на патеката на бродот во Атлантикот во таа студена априлска ноќ во 1912 година.

На 23 март, беше објавено ново видео за песната за да ја прослави 25-годишнината од Дион што ја изведе на доделувањето на Оскарите во 1998 година.

„За да ја прославиме 25-годишнината од најголемиот хит на Селин Дион на сите времиња, ова музичко видео фокусирано на изведбата е повторно замислено, со преработени снимки со неверојатна јасност“, се вели во описот на видеото на YouTube.

„Ново префрлено од оригиналните 35 мм филмски ролни и склопено во сосема ново 4K уредување, видеото содржи ексклузивна, досега невидена снимка од оригиналното снимање на видеото „My Heart Will Go On“ од 1997 година“.

Клипот е празник за очи, со кристално чиста слика. Ја прикажува Дион на брод, слично како што беше во оригиналното видео за песната, облечена во истата бела наметка без прерамки, освен што квалитетот на сликата е толку добар што може визуелното да го помешате со CGI. Друга клучна разлика од оригиналното видео е што новото нема сцени од „Титаник“ исечени во него.

„Оваа верзија во HD ја чекавме 25 години! И вреди секоја секунда!“ еден фан се радуваше.

„Пред 25 години оваа песна ја смени музичката индустрија, ви благодарам многу Селин Дион што се надмина со песна која ќе продолжи да се слуша засекогаш! бликна друго лице.

„Дваесет и пет години подоцна, ова видео ни доаѓа. Нова верзија; нова перспектива, свежа и оригинална. Порака за новите генерации да не дозволиме овој класик да умре, а до нас повторно да ја оживееме носталгијата и страста“, коментира некој друг.

Тешко е да се потцени огромната популарност на „My Heart Will Go On“, која ја освои најдобрата оригинална песна на 70. Оскари, како и Греми наградите за снимка на годината, песна на годината, најдобра женска поп вокална изведба и најдобра песна напишана специјално за филм или телевизија.

Исто така, помина две недели на бр. 1 на Billboard Hot 100 и останува песна со потпис на Дион до ден-денес.

Интересно, Дион изјави дека не сакала да ја сними песната, но за неа разговарал со нејзиниот покоен сопруг Рене Анжелил.

„Тоа не ми се допадна“, рече Дион на „Watch What Happens Live With Andy Cohen“ во 2019 година. „Веројатно бев многу уморна тој ден. Не знам, многу уморна“.

„И мојот сопруг рече: „Ајде да издржиме“, продолжи таа. „Тој разговараше со авторот и вели: „Ајде да се обидеме да направиме мало демо“, а јас ја отпеав песната еднаш и тие го изградија оркестарот околу неа. Никогаш не го препеав за снимање, всушност. Значи, демото е вистинската снимка, но после тоа ја испеав околу три газилиони пати“.