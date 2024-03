За Спилберг ова е „еден од најбрилијантните научно-фантастични филмови што некогаш ги гледал“

Стивен Спилберг немаше ништо друго освен пофалби за „Дина: Втор дел“ додека го интервјуираше Денис Вилнев во најновата епизода од подкастот „Режисерски пресек“ на DGA. Оскаровецот му рече на Вилнев дека „го снимивте еден од најбрилијантните научно-фантастични филмови што некогаш сум ги гледал“, што е голема пофалба од мозокот зад „E.T: Extra Terrestrial“ и „Close Encounters of the Third Kind“. ” И тоа не беше единствената пофалба што Спилберг ја упати на режисерот на „Дина“.

„За мене е чест да седам овде и да разговарам со вас“, рече Спилберг. „Дозволете ми да започнам со тоа што ќе кажам дека има филмаџии кои се создавачи на светови. Не е долг список и знаеме кои се многу од нив. Почнувајќи од [Џорџ] Мелиес и Дизни и Кјубрик, Џорџ Лукас. Реј Харихаузен го вклучувам во таа листа. Фелини изгради свои светови. Тим Бартон. Очигледно Вес Андерсон, Питер Џексон, Џејмс Камерон, Кристофер Нолан, Ридли Скот, Гилермо дел Торо. Списокот продолжува, но не е толку долг список, и јас длабоко, жестоко верувам дека вие сте еден од неговите најнови членови“.

Вилнев звучеше зачудено поради добивањето таков комплимент од еден од најголемите режисери на сите времиња. Спилберг ја нарече сцената во „Дина: Втор дел“ каде Пол за прв пат јава песочен црви како забележителен триумф.

„Ова е приказна за пустина, но за таков пустинољубив филм постои таков копнеж за вода во овој филм“, рече Спилберг. „И покрај сиот песок што го имате во овој филм, навистина се работи за вода. Светите води кои копнеат по зелените ливади и сината вода на животот. Ја снимаш пустината да личи на океан, море. Песочните црви беа како морски змии. А таа сцена со сурфање на песочните црви е една од најголемите работи што сум ги видел. Некогаш! Но, вие направивте пустината да изгледа како течност“.

Variety претходно објави дека на Вилнев му биле потребни 44 дена да ја сними сцената со јавање песочни црви. Екипажот го изгради црвот во комплет долг 90 и 24 метри широк. Кинематограферот на филмот, Грег Фрејзер, се сети дека го прочитал сценариото и си помислил: „Како, по ѓаволите, ќе го направиме тоа?

„Во книгата, Пол јава песочен црви, и ако не бевме внимателни, тоа би можело да биде чуден концепт“, рече Фрејзер. „Значи, се погриживме да бидеме толку внимателни [да] публиката никогаш немаше концепт да го прекине нивното неверување“.

„Дина: Втор дел“ се покажа како хит кај критичарите и публиката. Филмот е близу 240 милиони долари на домашниот бокс офис и надмина 570 милиони долари ширум светот. Филмот продолжува да се прикажува во кината низ САД од Warner Bros. Филмот е на репертоарот и на Синеплекс во Скопје. (Варајати)