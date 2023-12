За 20 минути: Како Стивен Спилберг го избра Бредли Купер да го режира „Маестро“

Бредли Купер се приклучи на листата на актери од А-листата кои станаа режисери кога глумеше и го режираше филмот A Star Is Born. Во претстојниот филмовна Нетфликс, тој не само што ќе носи бурна шминка за да го портретира композиторот Леонард Бернштајн, туку и повторно ќе седне на режисерското столче. Првично, Стивен Спилберг требаше да го режира Маестро, но му ги препушти уздите на актерот од The Hangover откако го гледаше 20 минути A Star Is Born од 2018 година.

Мартин Скорсезе требаше да биде оригиналниот режисер на „Маестро“ се додека епскиот гангстерски филм „Ирецот“ не му падна во скут. Потоа, Стивен Спилберг се согласи да го режира биографскиот филм, но сметаше дека нема да има време да го направи тоа и наместо тоа се повлече да го продуцира. Продуцентската партнерка на Спилберг, Кристи Макоско Кригер, изјави за Тотал Филм дека проекцијата на „Ѕвездата е родена“ го убедила режисерот на „Jaws“ дека Бредли Купер треба да ја преземе функцијата режисер.

Еве како се случи:

Бредли рече: „Снимив филм наречен Ѕвезда е родена, кој моментално е во постпродукција“. Не покани да го гледаме, а после 20 минути Стивен се наведна над Бредли и рече „Ти го режираш овој е… филм“.

Кога Стивен Спилберг, главна личност во ерата на Новиот Холивуд, ќе ви нареди да режирате филм, знаете дека треба да го направите тоа. Не можам да го обвинам Спилберг за неговата креативна одлука, како што актерот ја покажа во своето режисерско деби неговата моќна врска со музиката. Тој ја донесе Лејди Гага во A Star is Born и учеше да пее за да го игра Џексон Мејн. Имаше и неверојатна употреба на песни од Купер за да изгради приказна од него и Лејди Гага кои соработуваат за да напишат песни што подобро одговараат на нивните ликови. Ако се забележат неговите музички придонеси во филмот награден со Оскар, нема причина да не може да создаде музичко ремек дело за новото издание на Нетфликс.

Бидејќи новата улога на Бредли Купер во „Маестро“ му дава слобода да ја донесе својата визија во филмот, тоа значеше да ги прави работите на свој начин. Макоско Кригер дополнително објасни како Купер планира да ги промени работите за претстојниот филм:

„Тој не сакаше да снима стандарден биографски филм – сакаше да навлезе подлабоко и одлучи дека фокусирањето на бракот [меѓу Бернштајн и Фелисија Монтеалегре] ќе биде најдобриот начин да се раскаже оваа приказна. Тој беше точно во право и филмот 100% падна во вистински раце“.

Дури и без да го гледам филмот, можев да кажам дека Кригер беше во право. Ми станува досадно кога гледам биографски филм и се чувствувам како да гледам серија факти кои зумираат низ екранот. Ако сакате да запознаете фигури од реалниот живот, помага да ја искористите моќта на киното за дополнително да ги истражите како луѓе. Нашите срца се издигнаа и се скршија гледајќи што прави Бредли Купер со ликовите на Али и Џексон, па затоа замислувам дека Маестро не е поинаков.

Силите на Стивен Спилберг како копродуцент и Бредли Купер како ѕвезда, ко-сценарист, копродуцент и режисер ќе бидат динамичното дуо што ни требаше. На почетокот, директорот на ЕТ требаше да го режира American Sniper од 2014 година во кој глуми Купер. Сепак, буџетските ограничувања на Ворнер Брат го направија предизвик за настанување на верзијата на Спилберг на драмата од војната во Ирак, што доведе до преземање на Клинт Иствуд. Затоа, добро е што Маестро им даде шанса на овие двајца извонредни режисери да соработуваат. Уште подобро, дуото планира повторно да се здружи за новиот филм наречен Bullitt. Иако е базирано на ликот на Стив Меквин од 1968 година, ова ќе биде оригинална приказна, а не директен римејк, а Купер ја толкува легендарната улога.

Проектот под раководство на Спилберг/Купер ќе може да се гледа со вашата претплата на Netflix на 20 декември.