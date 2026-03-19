Вучиќ: Од утре дизелот реално ќе чини 250 динари, можеби и повеќе

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави дека од утре дизелот би можел да чини и до 250 динари за литар.

Вучиќ, одговарајќи на прашањата на новинарите во фабриката „Тојо Тајр“ во Инѓија, оцени дека хаосот на Блискиот Исток ги урнал сите пазари и дека во САД цената на горивото скокнала од 2,8 на 3,9 долари, иако во таа земја има доволно и не е потребен увоз.

Тој рече дека денешната цена на нафтата помеѓу 112,2 и 116 долари за барел не е единствениот проблем, туку дека проблем се и котациите, што за првпат во историјата за дизелот изнесуваат 1.300 долари.

„Утре чекаме да ја утврдиме цената на горивото, реално ќе биде 250 динари за дизелот, можеби и повеќе“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека акцизата за горивото е веќе намалена колку што дозволува законот, од 74 на 59 динари, и дека сега, според толкување на член од Законот за трговија, акцизата и учеството во профитот ќе бидат дополнително намалени за да се ограничи порастот на цените.

Тој истакна дека е тешко да се обезбеди нафта .

Затоа, како што рече, денеска 40.000 тони нафта ќе бидат префрлени во НИС од државните резерви.

Тој изјави дека како една од мерките за ограничување на порастот на цената на дериватите, ќе се разгледа дел од повратот на акцизата да го преземат нафтените компании како нивен трошок.

Тој рече дека граѓаните не треба да паничат и да купуваат поголеми залихи на гориво.

Според него, девизните и резервите во злато не се трошат, но дека не знае што ќе се случи за два или три месеци.

Тој додаде дека проблемите не завршуваат тука, бидејќи цената на гасот исто така скокнала за 65 проценти во последните десет дена, на 664 евра за 1.000 кубни метри.

Вучиќ изјави дека нема потврда дека американското Министерство за финансии (ОФАК) ќе ја продолжи лиценцата за рафинеријата на Нафтената индустрија на Србија (НИС) и дали продажбата на таа компанија на унгарскиот Мол ќе биде завршена во рокот.

Тој рече дека „тоа е многу комплицирана и тешка ситуација за Србија“.

„Денеска, вечерва, треба да се донесе одлука за продолжување на лиценцата за работа на рафинеријата НИС, немаме потврда дека одлуката ќе биде позитивна“, рече Вучиќ.

Тој истакна дека за четири дена треба да се донесе одлуката за комерцијалниот договор меѓу Гаспром и Мол за преземање на НИС, но дека исто така нема потврда дека ќе биде донесена.

Тој најави дека во наредните денови ќе има инспекција за да се проверат залихите од жито, пченка, брашно, грашок и масло.