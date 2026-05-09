ВРЕДИ се обедини во еден политички субјект, ќе биде партија од десниот центар

Коалицијата ВРЕДИ вечерва на Конгрес во Скопје во присуство на 850 делегати се обедини во еден политички субјект.

Ко-претседателот на ВРЕДИ и градоначалник на Чаир Изет Меџити во изјава за медиуми истакна дека во албанскиот кампус имало монопол подолг период, гласачите барале промени и така се родила коалицијата ВРЕДИ.

-Гласачите бараа промени уште пред десетина години, но проблемот беше кај опозицијата. Ние тоа го прочитавме добро и се договоривме да се споиме како коалиција ВРЕДИ и од тој момент од опозиција, сега сме позиција и ги претставуваме Албанците во Северна Македонија. По спектакуларната победа на локалните избори, каде победивме во 70 отсто од албанските општини, ние работевме, дебатиравме за сите модели и на крајот одлучивме дека ова е најдобриот модел за ВРЕДИ, рече Меџити.

Ко-претседателот и градоначалник на Тетово Билал Касами истакна дека вечерва во Скопје се случува историја, за првпат пет политички партии и неколку организации се соединуваат во еден субјект во една политичка партија, не само да го сменат политичкото размислување, туку и да станат реален показател за тоа дека политиката е да служи на граѓаните, а не да ги злоупотребува позициите во државата.

Изет Меџити претходно во своето обраќање на Конгресот рече дека има моменти во историјата кога политиката престанува да биде натпревар и се претвора во неопходност.

Според него, ова се моменти кога времето бара не само промени, туку и единство.

Тој истакна дека се собрале заедно различни сили, со различни истории и искуства кои честопати оделе во спротивни насоки.

-Сепак, во тој момент, иако разликите не исчезнаа, тие сили се здружија околу поголема цел: да се стави крај на долгата ера на стагнација и да се отвори ново поглавје за Албанците во Северна Македонија. Ова не беше лесен сојуз, но беше неопходен сојуз. Бидејќи зад нас беше долго и тешко поглавје, со институции оптоварени со скандали, со канцеларии каде што се играше фудбал и со наместени политички случаи, каде што правдата се користеше како оружје за пресметка и замолчување на противникот. Таквото поглавје бараше крај. А секој таков крај бара храброст. Затоа дојде овој сојуз – рече Меџити.

Првиот вицепремиер и министер за европски прашања, Беким Сали, во својот говор нагласи дека обединувањето на овој ентитет пренесува јасна порака за единство и евроатлантска ориентација.

Потсетувајќи се на протестите пред 10 години во Скопјe „За достоинство, правда и демократија“, Сали рече дека денеска, на Денот на Европа, ова обединување ја докажува насоката на ВРЕДИ.

-Можеме да имаме алтернативи за сè, но европската интеграција е ориентација без алтернативи. Ова е патување кое се гради со кредибилни институции и секојдневна одговорност кон граѓаните – рече Сали.

Тој нагласи дека ВРЕДИ се гради како сериозна политичка структура, со теренска организација, младински и женски форуми, како и со вклучување на професионалци, со цел да биде блиску до граѓаните насекаде. Сали стави посебен акцент на младите луѓе и жените, нагласувајќи ја потребата од создавање можности за нив да ја градат иднината на земјата, како и важноста од зајакнување на општините преку децентрализација.

Ко-претседателот на ВРЕДИ и градоначалник на Тетово Билал Касами, во својот говор за време на првиот Конгрес на партијата, рече дека ВРЕДИ не е само сојуз на партии, туку друга култура на креирање политики.

Касами нагласи дека на Албанците им е потребна политика што гради, планира и размислува надвор од мандатот. Во својот говор, тој покажа што претставува ВРЕДИ и кои ќе бидат неговите приоритети.

-ВРЕДИ треба да стане уште една албанска политичка култура. Помирна, посериозна, поинституционална и поодговорна кон граѓанинот. Не ни е потребна политика што живее од кавги. На Албанците им е потребна политика што гради, планира и размислува надвор од мандатот. Затоа, важно е да кажеме и што претставуваме. Ние сме партија од десниот центар. И не го кажуваме ова како нешто што звучи добро на хартија. Го кажуваме затоа што веруваме во некои многу јасни вредности – рече тој.

Според него, вредностите на ВРЕДИ се чесност и работа. – Веруваме во семејството како прво место каде што човекот учи доверба, одговорност и љубов кон другите. Веруваме во чесна работа, во личноста која станува рано за да го издржува своето семејство, во претприемачот кој презема ризици, создава и не очекува сè од државата. Веруваме во нашиот идентитет, во јазикот, во културата, во верата и во оние духовни вредности кои нè држеле заедно дури и во времиња кога имавме малку можности, но многу достоинство. Но, веруваме и во модерна држава. Во институции кои функционираат. Во професионална администрација. Во правда која е еднаква за сите, а не мајка за еден, а маќеа за друг – рече Касами.

Косовскиот премиер Албин Курти кој беше гостин на Конгресот во своето обраќање кажа дека овој Конгрес има единствена симболика токму затоа што се одржува на 9 мај, на Денот на Европа.

-Тоа е потсетник дека модерна Европа е изградена врз урнатините на фашизмот, супремацијата и војните. ЕУ е родена како проект на мир преку антифашизам и просперитет преку демократија. Ова е од особено значење за Балканот, рече тој.

Потпретседателот на Демократската партија на Албанија, Лучијано Бочи, присутен на првиот Конгрес на ВРЕДИ, го опиша обединувањето на оваа коалиција во партија како момент од посебно политичко значење за Албанците во регионот.

Градоначалничката на општина Прешево, Ардита Синани, испрати порака за поддршка на првиот Конгрес на коалицијата ВРЕДИ, сега политичка партија, нагласувајќи ја важноста на политичкото обединување на Албанците во Северна Македонија.