Воведено ограничување на хрватските бензински пумпи, земјоделците бараат одговор од владата

Загреб- Пристигна предупредување за земјоделците – рационално користете го синиот дизел.

Нафтените компании во соседните земји ја ограничуваат количината на гориво по купување, а во Хрватска такво правило е на сила само за земјоделците и синиот дизел. Додека чекаат нови цени на горивата, транспортерите најавуваат зголемување на цената на услугите.

ИНА одговори на Дневник Нова ТВ дека снабдувањето е стабилно и дека единственото ограничување што е на сила е синиот дизел, кој изнесува 250 литри по купување. Иако тврдат дека има доволно од него, рибарите се жалат дека не можат да го добијат. Земјоделците го имаат истиот проблем во пресрет на пролетната сеидба.

Земјоделската комора побара реакција од државата, тие веруваат дека сеидбата е во опасност. Доколку кризата се влоши, малите дистрибутери би можеле да ја прекинат продажбата бидејќи работат со негативна маржа.

„На пример, едно веќе се затвори (во Удбина), односно не продава гориво. Повеќето од другите сигурно не би можеле да преживеат по еден или два месеци“, изјави за Нова ТВ Маријан Подобник, претседател на Здружението на мали дистрибутери.

Колку ќе се зголемат цените ќе се знае за време на викендот.

„Во понеделник ќе одржиме уште една владина седница и повторно ќе реагираме за да го ограничиме овој тренд на зголемување на цените на нафтата, што би се прелеало во зголемување на цените на дериватите, колку што е можно повеќе за да ги заштитиме нашите граѓани“, рече премиерот Андреј Пленковиќ.