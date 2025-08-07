Вол Стрит: Индексите пораснаа, „Епл“ победник на денот

Акциите пораснаа во среда поради скокот на акциите на „Епл“, додека инвеститорите ги анализираа најновите соопштенија за корпоративните приходи.

S&P 500 порасна за 0,7 проценти, додека Насдак композит напредуваше за 1,2 проценти. Индустрискиот просек на Дау Џонс порасна за околу 81 поен, или 0,2 проценти.

„Епл“ скокна за 5 проценти откако функционер од Белата куќа потврди за Си-Ен-Би-Си дека производителот на ајфон ќе ги зголеми своите инвестиции во домашното производство за 100 милијарди долари. Ова ги доведува вкупните инвестиции во САД на 600 милијарди долари во следните четири години.

Потезите следеа по губитнички ден за пазарот, што го означува петтиот ден на пад на S&P 500 во последните шест и шестата негативна сесија на Дау Џонс во последните седум.

„Всушност, ова е само еден вид на ‘варење’ што сè уште се случува по релативно зголемената [нестабилност] што се случи кон крајот на минатата недела, бидејќи извештајот за платите беше разочарувачки, а [Федералните резерви] не ги намалија каматните стапки“, рече Мајкл Грин, менаџер на портфолио и главен стратег во Simplify Asset Management. „Во моментов сме само на чекање.“

Инвеститорите се борат со потенцијалното влијание на царините на претседателот Доналд Трамп, за кои Грин рече дека „не беа толку лоши колку што мислевме дека би можеле да бидат“. Во среда, администрацијата на Трамп објави дека воведува уште една царина од 25 проценти за стоки од Индија, со што вкупната царинска стапка на САД за стоки од главниот трговски партнер на САД ќе достигне 50 проценти.