„Опен АИ“ поднесе барање за излегување на берза, се стреми кон билионска вредност

„Опен АИ“ (OpenAI), производителот на популарниот четбот Чет ЏПТ (ChatGPT), денес соопшти дека поднел барање за почетна јавна понуда (IPO) во Соединетите Американски Држави.

Се придружува на конкурентот „Антропик“ (Anthropic) во трката за излегување на берза, обидувајќи се да профитира од огромната побарувачка на инвеститорите за акции во секторот за вештачка интелигенција, објавува Ројтерс.

„Опен АИ“ не откри детали за големината или условите на понудата, велејќи дека временската рамка сè уште не е утврдена.

„Ова може да потрае бидејќи има работи што сакаме да ги направиме, а кои веројатно се полесни за правење како приватна компанија“, се вели во соопштението. Според извори, технолошкиот гигант се стреми кон проценка до 1 билион долари (илјада милијарди долари), а дебито на берзата може да се случи веќе во септември.

Со таква проценка, „Опен АИ“ би поставил основа за излез на три компании проценети на 1 билион долари, што се смета за најзначаен тест за апетитот на инвеститорите за акции на брзорастечки технолошки компании во последната деценија.

„Спејс Икс“ (SpaceX) на Елон Маск го направи првиот чекор, поднесувајќи барање за ИПО кое, доколку биде успешно, би можело да биде најголемо во историјата, со целна понуда од 75 милијарди долари со проценка од 1,75 билиони долари.

„Антропик“, креаторот на алатката за кодирање Клауд код (Claude Code), објави на 1 јуни дека поднел барање за ИПО, само неколку недели откако собрал 65 милијарди долари во рунда на финансирање, проценувајќи го на 965 милијарди долари.

„’Опен АИ’ ги држи сите опции отворени, додека ‘Антропик’ ги превенира поднесувајќи барање по огромна рунда на финансирање“, рече Мајкл Ешли Шулман, партнер во Cerity Partners. На пазарите за предвидување, каде што учесниците се обложуваат на исходот од идните настани, повеќето очекуваа „Опен АИ“ да поднесе барање за ИПО пред „Антропик“.

Почетната јавна понуда на „Антропик“ и „Опен АИ“ ќе означи трансформативен период за технолошката индустрија и глобалните пазари, при што вештачката интелигенција брзо се појави како клучна инвестициска тема на деценијата. „Опен АИ“ објави претходно оваа година дека собира 110 милијарди долари со проценка од 840 милијарди долари од моќни инвеститори, вклучувајќи ги Софтбанк, „Амазон“ и „Нвидиа“.

Во тоа време, Чет ЏПТ исто така објави дека има повеќе од 900 милиони активни корисници неделно и над 50 милиони претплатници. Во март, компанијата откри дека генерира 2 милијарди долари месечни приходи и расте околу четири пати побрзо од компаниите што ја дефинираа ерата на интернетот и мобилните технологии, како што се „Алфабет“ и „Мета“. За споредба, тие генерираа околу 1 милијарда долари квартални приходи на крајот на 2024 година.

Поднесувањето на ИПО доаѓа откако „Опен АИ“ повторно преговараше за своето партнерство со „Мајкрософт“, еден од своите најрани инвеститори. Ова му овозможи на пионерот на вештачката интелигенција да создаде нови партнерства со компании како „Амазон“ и „Гугл“. Токму раната инвестиција на „Мајкрософт“, во вкупен износ од 13 милијарди долари од 2019 година, го отвори патот за брзиот раст на „Опен АИ“. Сепак, според извор запознаен со ситуацијата, „Опен АИ“ им кажал на инвеститорите дека не очекува профитабилност пред 2030 година.

Индустријата што „Опен АИ“ практично ја покрена брзо стана „пренаселена“, а инвеститорите се прашуваат дали метеорскиот пораст на секторот за вештачка интелигенција може да се одржи. „Антропик“ се појави како еден од најголемите конкуренти, со растечка побарувачка за неговата алатка за вештачка интелигенција Клауд, која програмерите ја користат за обработка на код.

Додека големите понуди на акции би можеле да дадат нов импулс на американскиот пазар на ИПО, некои банкари предупредуваат дека би можеле да апсорбираат капитал што инаку би се насочил кон помали зделки.

„Она што „Опен АИ“ не го сака е да остане без капитал достапен на јавниот пазар“, рече Гил Лурија, управен директор во D.A. Davidson. „Не само што ‘Спејс Икс’и ‘Антропик’ се пред нив во редот за ИПО, туку големите јавни конкуренти би можеле да соберат десетици милијарди долари во секундарни понуди, како што направи Гугл минатата недела.“

„Опен АИ“ е основана во 2015 година како непрофитна истражувачка организација, но четири години подоцна создаде профитна гранка за финансирање на растечките трошоци за развој на системи за вештачка интелигенција.

Неговата необична структура, во која непрофитна организација контролира профитен субјект, беше под интензивен јавен надзор кон крајот на 2023 година, кога извршниот директор Сем Алтман беше накратко отстранет, само за да биде вратен на работа неколку дена подоцна по бунт на вработените.

Во декември 2024 година, „Опен АИ“ ги откри плановите за реструктуирање во корпорација од јавен интерес, велејќи дека овој потег ќе ѝ помогне да собере значително повеќе капитал. Реструктуирањето брзо предизвика контроверзии по острите критики од еден од првите поддржувачи, Елон Маск, кој подоцна го тужеше „Опен АИ“.

Тој ги обвини Алтман и другите раководители дека ја претвориле непрофитната организација во средство за приватно збогатување. Американска порота пресуди против Маск во мај, утврдувајќи дека компанијата за вештачка интелигенција не ја прекршила својата првична мисија да му служи на човештвото. Едногласната пресуда отстрани клучна правна пречка за излегување на берза.