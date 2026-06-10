Новиот ЕЕС систем би можел да го намали бројот на туристи во Европа

Продолжените доцнења на границите поврзани со воведувањето на новиот европски ЕЕС систем би можеле да загрозат до 41 милион посетители и 45,4 милијарди долари потрошувачка на посетителите од четирите најважни пазари во Европа.

Ова го предупреди Светскиот совет за патувања и туризам (WTTC).

Анализата, заснована на анкета на повеќе од 2.500 патници од Велика Британија, САД, Канада и Австралија, покажа дека ако патниците се соочат со редовно чекање на границата од три до четири часа при влегување во Шенген зоната, околу една третина би имале многу помала веројатност да патуваат во Шенген или воопшто да не изберат да ја посетат.

Применувањето на овие наоди на прогнозите за посетителите за 2026 година сугерира дека до 41 милион пристигнувања и 45,4 милијарди долари потрошувачка би можеле да бидат во опасност ако значителните доцнења станат постојана карактеристика на искуството на патниците, известува WTTC.

Патниците генерално поддржуваат посилни, помодерни гранични контроли, но нивната подготвеност да ја посетат Европа драстично опаѓа кога се соочуваат со можноста за долги и непредвидливи редици.

Меѓу анкетираните, 39 проценти од патниците од Велика Британија изјавиле дека би имале многу помала веројатност да патуваат во сценарио на доцнење од три часа или повеќе, по што следат 33 проценти од патниците од Соединетите Американски Држави и Канада и 27 проценти од Австралија.

Претседателката и извршен директор на WTTC, Глорија Гевара, посочува дека воведувањето на ЕЕС е важен чекор напред во модернизацијата на европските граници и зајакнувањето на безбедноста, а патниците ги поддржуваат дигиталните и биометриските гранични системи и ги разбираат долгорочните придобивки што тие можат да ги донесат.

Предизвикот сега не е дали ЕЕС треба да продолжи, туку како владите, граничните власти и туристичкиот сектор соработуваат за да се обезбеди што е можно понепречено спроведување, додаде таа.

Истражувањето покажува дека 65 проценти од испитаниците го поддржуваат системот откако дознале за него, а само шест проценти имаат многу негативен став кон употребата на биометриски гранични контроли.