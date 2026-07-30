Вол Стрит: Дау Џонс го имаше најлошиот ден од април 2025 година.

Акциите паднаа во среда од мноштво причини, но најмногу затоа што пазарот на обврзници сигнализираше дека Федералните резерви можеби заостануваат во борбата против инфлацијата, бидејќи централната банка одлучи да ги задржи каматните стапки непроменети.

Индустрискиот просек Дау Џонс затвори за 1.153 поени, или 2,2%, што е најлошиот пад од април 2025 година. S&P 500 падна за 1,5%. Композитниот индекс Насдак падна за 1,7%.

ФЕД се воздржа во својата последна одлука за каматните стапки, а пазарот на обврзници одговори со скок на приносот од 10-годишни државни обврзници за 7 базични поени на над 4,67%. Приносот на 30-годишните државни обврзници се зголеми за 10 базични поени на над 5,2%, што е највисоко од 2007 година.

Додека тројца креатори на политики повикаа на зголемување, ФЕД остана „на чекање“ за каматните стапки. А острите зборови на претседателот на ФЕД, Кевин Ворш, не успеаја да ги смират пазарите на обврзници.

„Секако, сакам да нагласам дека одлуките на овој комитет се многу важни и каде што е потребно и соодветно, нема да се двоумиме да дејствуваме“, рече Ворш за време на неговата прес-конференција.

„Ако навистина сакате да стигнете до 2%, мислам дека мора да ги зголемите каматните стапки“, рече Џефри Гундлах од DoubleLine во емисијата „Closing Bell“ на CNBC, истакнувајќи дека скокот на приносите по одлуката на Федералните резерви испраќа порака до Ворш.

„Долгорочните приноси од обврзниците значително се зголемија од прес-конференцијата, бидејќи властите на пазарот на обврзници велат: „Ако навистина сакате да веруваме во вашата реторика, мора да почнете да преземате акција“, рече Гундлах.

Загриженоста за инфлацијата беше поттикната од скокот на цените на нафтата откако претседателот Доналд Трамп му рече на новинарот на Fox News дека САД ќе го погодат Иран „силно“ како одговор на изненадувачките напади врз војниците на Блискиот Исток. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас се зголемија за повеќе од 6% и се смирија на 84,46 долари за барел.

Полупроводниците ја продолжија својата серија загуби, со iShares Semiconductor ETF кој падна за 5,5% по петти пат по ред. Акциите на чипови се најдоа под притисок овој месец поради растечката вознемиреност поради враќањето на огромните трошоци за вештачка интелигенција, како и стравувањата од поголема конкуренција од Кина.

Микрон технолоџи и КЛА паднаа за околу 10%. АМД изгуби 5,5%.