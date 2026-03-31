Војната со Иран ја зголеми стапката на инфлација во еврозоната во март на 2,5 отсто

31/03/2026 14:29

 Инфлацијата во еврозоната нагло се зголеми по порастот на цените на нафтата предизвикан од војната меѓу САД и Ирак против Иран, јави ДПА.

На годишно ниво, цените на мало во март се зголемија за 2,5 отсто, покажува првичната процена објавена денеска од статистичарите на Евростат во Луксембург. За споредба, во февруари стапката на инфлација изнесуваше 1,9 отсто.

Економистите очекуваа малку поголем пораст, односно во просек околу 2,6 отсто.

Европската централна банка (ЕЦБ) има цел годишната стапка на инфлација на среден рок да изнесува два отсто, пренесува ДПА.

Во споредба со февруари, цените се зголемија за 1,2 отсто, а аналитичарите очекуваа пораст од 1,3 отсто.

„Масовниот пораст на цените на енергијата ја катапултира инфлацијата нагоре во март“, рече главниот економист на Комерцбанк, Јерг Кремер, додавајќи дека „најдоцна до мај, веројатно ќе надмине три отсто“.

Доколку тоа се случи, високите трошоци за енергија би ги зголемиле и цените на многу други стоки зголемувајќи ја основната инфлација, која ги исклучува нестабилните цени на храната и енергијата – и сè уште не се зголемила во март.

„Зголемениот инфлациски притисок сугерира дека ЕЦБ ќе ги зголеми своите клучни каматни стапки најдоцна во април или јуни“, додаде Кремер, пренесен од германската агенција.

Поврзани содржини

Денот на македонските инженери ја истакна улогата на иновацијата и енергијата
Прв унифициран национален ESG прашалник за компаниите започнува со примена
„Алказар Енерџи“ отвора јавна консултација за ветерниот парк во Штип
ТАВ Македонија: 30 години од првиот лет Скопје-Виена со Аустриан ерлајнс
Девет од 10 германски индустриски фирми очекуваат војната во Иран да влијае на нивниот бизнис
ММФ: Војната во Иран ја поттикнува инфлацијата и ги загрозува синџирите на снабдување
Во февруари непроменета просечната камата на депозитите, а кај кредитите со годишен пад од 0,45 процентни поени
Словенија издаде обврзници во јуани во вредност од 500 милиони евра

Најчитани