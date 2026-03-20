Во Шкотска уапсени две лица поради провалување во база на Воената морнарица каде се чува нуклеарно оружје

20/03/2026 15:15

Две лица се уапсени во Шкотска откако се обиделе да влезат во база на Воената морнарица каде што се складира нуклеарно оружје.

Полицијата соопшти дека 31-годишна жена и 34-годишен маж се обиделе да влезат во базата Клајд во Хеленсбург во четвртокот попладне. Таа база, позната и како Фаслејн, е една од трите бази на Кралската морнарица во кои се сместени и подморници што носат нуклеарно оружје.

Уапсениот маж, според британски медиуми, е ирански државјанин.

Кралската морнарица го потврди апсењето.

Доналд Трамп ќе има и златна монета со својот лик
(Видео) Би-би-си извлече што сè што Трамп кажал за војната во неколку дена. Лудо е
Венецуела: Делси Родригез ги смени врвните воени команданти
Кина со години се подготвувала за глобална енергетска криза
Преведувачка на Путин ќе биде набљудувачка на ОБСЕ на изборите во Унгарија
Нетанјаху: Иран веќе не може да збогатува ураниум и да произведува балистички ракети
Ќерката на Ким фотографирана како вози тенк
Морнар џогирал по палуба и случајно ја открил локацијата на француски носач на авиони

