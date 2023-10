Во руски ракетен напад во продавница и кафуле во украинско село загинаа 49 лица

Најмалку 49 цивили беа убиени во четвртокот во руски ракетен напад врз селска продавница во источна Украина, еден од најсмртоносните напади во последниве месеци што дојде кога украинскиот претседател Володимир Зеленски присуствуваше на самитот на околу 50 европски лидери во Шпанија за да добие поддршка од сојузниците на земјата.

Зеленски го осуди нападот врз продавницата и кафулето во селото Хроза крај Купјанск како „демонстративно брутално руско злосторство“ и „целосно намерен чин на тероризам“.

Тој ги повика западните сојузници да помогнат во зајакнувањето на воздушната одбрана на Украина, велејќи дека „рускиот терор мора да се запре“.

„Овој и слични терористички напади на Русија ѝ се потребни само за една работа: да ја направи својата геноцидна агресија нова норма за целиот свет“, рече тој. „Сега разговараме со европските лидери, особено за зајакнување на нашата воздушна одбрана, зајакнување на нашите војници, обезбедување заштита на нашата земја од терор. И ние ќе одговориме на терористите“.

Шефот на претседателскиот кабинет Андриј Јермак и гувернерот на Харков, Олех Синиеубов, изјавија дека меѓу загинатите е и 6-годишно момче, додавајќи дека уште шест лица се ранети.

Министерот за внатрешни работи Ихор Клименко изјави дека жителите на малото село со околу 330 жители одржувале комеморација во кафулето кое било погодено.

„Од секое семејство, од секое домаќинство, имаше луѓе присутни на оваа комеморација. Ова е страшна трагедија“, изјави Клименко за украинската телевизија.

Зеленски истакна дека самитот во Гранада, исто така, ќе се фокусира на „заедничка работа за глобална безбедност на храната и заштита на слободата на навигација“ во Црното Море, каде што руската војска ги гаѓаше украинските пристаништа по повлекувањето на Москва од договорот за жито спонзориран од ОН, дизајниран да обезбеди безбедна извоз на жито од пристаништата на нападнатата земја.

Министерството за надворешни работи на Обединетото Кралство цитираше разузнавачки информации кои сугерираат дека Русија може да постави морски мини на пристапот до украинските пристаништа за да го таргетира цивилниот брод и да ја обвини Украина.

The strike on Hroza became the most massive in terms of the number of deaths in Kharkiv region since the beginning of the war – speaker of Kharkiv Regional Military Administration Olena Shapoval.

The Ukrainian National Police have published the first footage after the Russian…

