Францускиот премиер направи „скандал“ со купување леб, синдикатите бесни

Францускиот премиер Себастијан Лекорну вчера одлучи да купи багет, а со тој потег ги разбесни синдикатите низ целата земја, поради фактот што го стори тоа на Меѓународниот ден на работниците, 1 мај.

Лекорну, во присуство на новинари, купи багет во локална пекара, а кога веста беше објавена во француските медиуми, имаше остра реакција од синдикатите.

Причината за оваа реакција е фактот што пекарницата беше отворена на 1 мај, додека синдикатите се залагаат сите работници да имаат слободен ден на овој празник.

Според францускиот закон, само болниците и другите основни услуги се отворени на 1 мај, а нивните вработени добиваат двојно поголема дневна плата. Сепак, статусот на пекарите и другите услужни продавници е нејасен, поради што владата предводена од Лекорну сака да вклучи исклучок за вакви објекти во законот.

Синдикатите се спротивставуваат на таквото решение, а генералниот секретар на најголемиот синдикат во Франција ја критикуваше Лекорну за „политички театар“, како што го опиша.

„Одењето на политичарите во пекари е „спектакл“ што денес не ни е потребен. Треба да покажеме како изгледа вистинскиот живот на еден пекар“, рече Марилиз Леон.

Покрај посетата на локална пекара, премиерката на Франција оствари телефонски разговор со пекар кој беше казнет за работа на 1 мај. Казната за ова прекршување е 750 евра за секој работник кој работи на овој празник, а пекарката по име Лекорну доби вкупна казна од 5.250 евра.