Во пукотница во Индијанаполис загинаа петмина, меѓу кои и 19-годишна бремена жена

Пет лица, меѓу кои и 19-годишна бремена жена, увиени се во пукање на северот на Индијанаполис во САД.

Еден малолетник е тешко ранет и се наоѓа во критична состојба.

Полицијата добила дојава дека се пука околу 4 часот по локално време. На улица го пронашле ранетиот малолетник, а набрзо ги пронашле и шетте тела на жртвите.

„Покрај сите напори на медициснките лица, бремената жена и нејзиното неродено бебе не преживеаја. Веруваме дека момчет кое е рането ќе го преживее нападот“, рече портпаролот на полицијата Шејн Фоли, пишува Си-ен-ен.

Иако истрагата е во почетна фаза, Фоли вели дека се упатува на тоа дека нападот бил планиран. Полицијата смета дека имало повеќе напаѓачи, но не се соопштува нивниот идентитет.

Five people and an unborn child were killed Sunday after an early-morning shooting in #Indianapolis' northeast side, police said pic.twitter.com/P6hY090a8o

— Jeyaram Anojan (@AnojanJeyaram) January 25, 2021