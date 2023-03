Во пожар во Шпанија изгоре област со големина од 4.000 фудбалски игралишта

Првиот голем пожар во Шпанија годинава опустоши повеќе од 3.000 хектари на истокот на земјата и принуди евакуација на речиси 1.500 луѓе, објави денеска државната телевизија РТВЕ.

Пожарот ја зафатил граничната област меѓу Арагон и Валенсија. Вчера и денеска се евакуирани луѓе, јавува телевизијата, која се повикува на официјални извештаи.

Spain: There is a new start in the municipality of Villanueva de Viver. This is a fast moving wildfire and resources are responding. This is now the second large incident in Spain in the last few weeks. There fire season is underway 🎥: @VOSTcvalenciana #spain #espana #wildfire pic.twitter.com/CuO7LWJvLe

— TheHotshotWakeUp.Substack.com (@HotshotWake) March 23, 2023