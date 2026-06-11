Се активираше сензор за опасни материјали: Проблем во системите во Пентагон предизвика лажна тревога и евакуација

Пентагон денес беше затворен, а дел од зградата беше евакуиран откако се активираше сензор за опасни материјали, но подоцна се покажа дека станува збор за лажна тревога, потврдија два извори запознаени со проблемот. Неколку ката и ходници беа затворени поради „инцидент со опасни материјали“, претходно објавија извори и локалната противпожарна служба, објави Си-Ен-Ен.

Евакуацијата беше иницирана откако сензорскиот систем на Пентагон сигнализираше за можно присуство на антракс, кој можеше да се слушне на радио комуникациите на службите за итни случаи. Сепак, еден од изворите објасни дека системот бил неисправен, што довело до лажна тревога. Од 12:30 часот по локално време, зградата сè уште била затворена.

Портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, изјави дека системите „откриле проблем со квалитетот на воздухот што бара мерки на претпазливост сè додека не ја утврдиме неговата важност“. „Министерството спроведува стандардни заштитни протоколи, што вклучува наредба на персоналот во погодената област да остане на своето место“, рече Парнел. „Тимовите за интервенција се на терен и се подготвени да им дадат поддршка на вработените“.

Во внатрешно известување испратено од безбедносниот тим на Пентагон, исто така, се наведува дека е забележан „проблем со квалитетот на воздухот“ и дека е потребно дополнително тестирање. „Дополнителното тестирање може да потрае еден или два часа“, се вели во пораката. „Тимовите за интервенција се на терен и се подготвени да им дадат поддршка на вработените доколку е потребно.

Може да забележите персонал од повеќе агенции и мерки на претпазливост што се преземаат во централниот двор. Ве молиме не брзајте со заклучоци поради овие активности.“

Портпаролката на противпожарната служба на округот Арлингтон, капетан Џејми Џил, потврди дека нивните единици се испратени да му помогнат на тимот за опасни материјали на Агенцијата за заштита на силите на Пентагон. Противпожарната служба објави на социјалните медиуми дека нивниот тим за опасни материјали работи во Пентагон „за време на инцидент со опасни материјали“.

Два извори рекоа дека катовите од вториот до петтиот кат од масивниот комплекс на Пентагон се затворени во коридорите од четвртиот до седумот. Ова се горните катови на зградата, која има вкупно девет коридори.

Засегнатата област ги вклучува Канцеларијата за односи со јавноста на морнарицата и Канцеларијата на секретарот на армијата. Трет извор за Си-Ен-Ен изјави дека полицајците во зградата носеле гас-маски и целосна опрема за хемиска заштита.