Во Охрид отворена 58. Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик

18/08/2025 14:13
Во Охрид свечено беше отворена 58. Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, настан на кој присуствуваше директорката на Инспекторатот за употребата на македонскиот стандарден јазик, Менка Андреева.
 
Школата се организира со финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам, кое и оваа година издвои значителни финансиски средства препознавајќи ги важноста и потребата од афирмација на македонистиката и нејзините научни достигнувања во земјава и во странство.
Со впечатлив и инспиративен говор за значењето на македонскиот јазик, пред присутните се обрати претседателката, проф. д-р Гордана Сиљановска-Давкова, покровител и поддржувач на Летната школа. Свои обраќања имаа и министерката за финансии, м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, ректорката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Биљана Ангелова, и директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, проф. д-р Кристина Николовска.
Охрид, вековниот град кој бил религиозен и образовен центар на сите словенски народи, во следните две недели ќе обедини повеќе поддржувачи и љубители на македонскиот јазик од различни држави, во рамките на традиционалната Летна школа.

Поврзани содржини

Љутков од Слоештица: „Меморијалната соба на Петре М. Андреевски не е запоставена, а ракописите се безбедно зачувани“
Глаголицата како мост кој обединува низ вековите : Соопштена програмата за 64. Струшки вечери на поезијата
Сараево е центар на филмската уметност: Мето Јовановски не ја дочека премиерата на „Павилјон“
Интересот за славистички студии е опаднат во сите словенски земји, но тие повеќе од нас поддржуваат национални проекти
Книжевна вечер со бугарско-британската авторка Капка Касабова в среда во „Буква“
Љутков денес ќе ја посети Меморијалната соба на Петре М. Андреевски во с. Слоештица, по реакциите во јавноста
Половина век по `68-та, суетата и бесцелноста остануваат актуелни: Долги аплаузи за копродукцискиот проект на Драмски на „Охридско лето“
Елизабета Шелева за Светлана Мојсов: Принцеза на науката и хуманоста

Најчитани