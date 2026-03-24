Во изминатите 11 години половина милион граѓани на Србија се иселиле во ЕУ и темпото на заминувања се забрзува

Белград – Додека бројот на жители на Србија се намалува, бројот на граѓани што одат во земјите на Европската Унија се зголемува, па за 11 години нивниот процент во населението на Србија речиси е двојно поголем.

Повеќето луѓе од Србија заминуваат во земјите од ЕУ на работа, најчесто во Хрватска и Германија, додека Словенија е главна дестинација за оние што одат на школување во изминатите години, според податоците на Евростат што ги пренесе Нова економија.

Вкупно, според официјалните податоци, од 2013 до 2024 година, 494.048 српски државјани имигрирале во ЕУ.

Во 2024 година, 46.000 граѓани на Србија отишле во земја од ЕУ. Најмногу дозволи за првпат за престој биле издадени за Германија, околу 14,5 илјади, и Хрватска, околу 10.000. Речиси половина помалку луѓе отишле во Австрија, Словенија (по 4.000) и околу 2.500 граѓани отишле во Словачка.

Во 2013 година, првата за која Евростат обезбедува податоци и воедно првата целосна година од владеењето на Српската напредна странка во Србија, 0,33 проценти од српското население се преселило во земји од ЕУ, со исклучок на Обединетото Кралство.

Единаесет години подоцна, во 2024 година, тој удел изнесувал 0,70 проценти. Бројот на српски граѓани кои одат во земји од ЕУ се зголемил, додека бројот на жители на Србија во исто време се намалил. Поради тоа, и процентот на луѓе кои се иселуваат исто така се зголемил.

Речиси половина, 24.000 граѓани, се иселиле поради вработување. Најмногу луѓе отишле на работа во Хрватска – 10.000 граѓани, околу три и пол илјади работници отишле во Германија и две и пол илјади работници отишле во Словенија.

Кога се разгледува периодот од 2012 до 2024 година, најмногу луѓе отишле во Хрватска, вкупно 54.305 граѓани. На второ место е Германија со 45.633 граѓани, по што следуваат Словенија со 28.363, Словачка со 22.962 и Унгарија со 19.897 граѓани. Нешто помалку од 2.000 дозволи беа издадени во 2024 година за образование.

Од 2018 година, Словенија стана најпопуларна земја за оние кои сакаат да студираат во странство, но од 2012 година, најмногу луѓе од Србија отидоа во Австрија за образование. Во 2024 година, околу 700 дозволи беа издадени за Словенија, нешто повеќе од 150 за Унгарија, околу 170 за Германија и 147 за Шпанија.

Кога се гледа периодот од 2012 година, најмногу луѓе отидоа во Австрија, вкупно 4.408 граѓани. По неа следува Словенија со 3.905 граѓани, но таа земја стана значително попопуларна во последните осум години. На трето место е Германија со 3.625 граѓани, по што следува Италија со 2.118, додека 1.980 граѓани отишле во Франција.

Околу 15.000 дозволи се одобрени за семејства за земјите од ЕУ во 2024 година, но тој број е намален во споредба со претходните години. Убедливо најголемиот број луѓе отишле во Германија од семејни причини, околу 8.000 луѓе. И таа доминација е константна од 2012 година.

Од 2012 година, Германија е најпопуларната земја за посета во период од најмалку една година. Бројот на издадени дозволи оттогаш е повеќе од двојно зголемен – од околу 4.500 во 2012 година на околу 10.000 во 2024 година. Тој вкупен број на дозволи е речиси подеднакво поделен помеѓу дозволите издадени за вработување и оние издадени од семејни причини.