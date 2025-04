Во чудни положби сите жени: Пронајдени мистериозни гробишта

„Секој пат кога мислиме дека разбираме нешто, се појавува нешто ново и големата слика станува поинаква и се поинтересна.

Мистериозните средновековни гробишта откриени во близина на аеродромот во главниот град на Велс, Кардиф, продолжуваат да ги збунуваат археолозите, објавија денеска британските медиуми.

Откривањето на овој археолошки локалитет, кој датира од 6 или 7 век, беше објавено минатата година по откривањето на десетици скелети кои лежат на необични позиции покрај неочекувани артефакти, јавува Би-Би-Си.

Истражувачите успеале да утврдат дека на овие гробишта се закопани само жени и дека пронајдените коски укажуваат на тоа дека станува збор за луѓе кои вршат тешка физичка работа, иако артефактите пронајдени во гробниците се изненадувачки луксузни.

Откриено е и дека една жена била грубо фрлена во гробот, иако сите други погребани лица биле погребани со големо внимание.

– Секогаш кога ќе помислиме дека нешто разбравме, се појавува нешто ново и општата слика станува поинаква и се поинтересна – изјави водачот на проектот Енди Симан од Универзитетот во Кардиф.

