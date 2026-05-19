Во чевел скрил златна плочка вредна 4,5 милиони денари, цариниците го открија

19/05/2026 11:04

Златна плочка проценета на 4,5 милиони денари е запленета во акција на царински службеници на излез од државата на граничен премин Богородица.  

Како што информира Црариснката управа, случајот е откриен откако автобус кој сообраќал на релација Гостивар-Истанбул е издвоен за контрола, по што, поради основани сомневања, е извршена детална контрола на патник, македонски државјанин. При претресот, во едниот негов чевел е пронајдена златна плочка тешка 848 грама, обвиткана во бела хартија.

Со умисла за криумчарење, сторителот, кој ја чувал плочката во сакото, непосредно пред контролата ја скрил во чевелот.

Против сторителот, од страна на Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги, до ОЈО Гевгелија е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „криумчарење“, казниво по Кривичниот законик.

Поврзани содржини

Со тврд предмет нападнал негов 16- годишен врсник во Аеродром
Прободена 18-годишна девоја пред дискотека во Карпош
Финансиската полиција: Даночно затајување од 7,4 милиони денари, кривична за двајца управители
МВР: 17 возачи лишени од слобода поради безобѕирно управување со моторно возило
Жена се породила во двор во радовишко, бебето починало
Уапсен возачот што со автомобил удри во 13-годишен велосипедист во Скопје
Серискиот убиец од Старо Нагоричане убил четири жени – а се обидел да убие уште две
Ѝ ветиле дека ќе ја вработат во некоја од државните институции – скопјанка измамена за над 150.000 денари

Најчитани