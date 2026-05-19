Полицијата приведе седум возачи – петмина возеле без дозвола, еден пијан и со забрана

Министерство за внатрешни работи информира дека во текот на изминатото деноноќие на територијата на државата биле лишени од слобода седум возачи поради безобѕирно управување возило.

Според полицијата, петмина од нив управувале возила без возачка дозвола, еден возач возел со брзина поголема од дозволената, а еден управувал возило и покрај активна забрана, под дејство на алкохол.

Двајца возачи биле приведени во Прилеп, а по еден во Скопје, Гостивар и Гевгелија поради возење без дозвола.

Во Гевгелија бил приведен и возач кој управувал со брзина поголема од дозволената, додека во Охрид бил лишен од слобода возач кој управувал возило и покрај активна забрана и под дејство на алкохол.

Од МВР најавуваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави и апелираат граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. објави Скопје1.мк