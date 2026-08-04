Во 44 акции против незаконски риболов на Охридското Езеро приведени две лица, запленети 25 мрежи и 702 белвици

Полициската станица за граничен надзор „Охридско Езеро“ во текот на јуни и јули спровела 44 акциски контроли на Охридското Езеро насочени кон сузбивање на незаконскиот риболов, откривање сторители и пронаоѓање рибарски мрежи и други предмети поврзани со односното кривично дело.

За време на контролите, полициските службеници затекнале две лица при вршење на кривичното дело „незаконит риболов“. Станува збор за лица од охридското село Пештани и од Струга, кои биле приведени во полициска станица, а против нив се поднесени соодветни пријави.

Во акциските контроли биле пронајдени и одземени вкупно 25 таканаречени висечки рибарски мрежи, со вкупна должина од четири километри и 900 метри, што се најстрого забранети за улов на риба.

Запленети се и 702 парчиња охридска белвица со вкупна тежина од 97,1 килограм.

Од Полициската станица за граничен надзор „Охридско Езеро“ информираат дека и во наредниот период ќе продолжат со акциски контроли за сузбивање на незаконскиот риболов, како и со контроли за почитување на одредбите од Законот за внатрешна пловидба.