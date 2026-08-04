Со месеци бесправно наплаќаше влез на Куклица, а сега заврши во притвор

Според информациите од Обвинителството, жената подолг временски период без законски основ го узурпирала локалитетот „Куклица“, кој има статус на споменик на природата. Во тој период, како што се наведува, таа самоволно им наплаќала влезници на посетителите, влегувала во расправии со нив и им упатувала закани, со што го нарушувала јавниот ред и мир.

Клучниот инцидент се случил кога полициски службеници се обиделе да ја легитимираат и приведат. Според обвинителските наводи, осомничената физички ги нападнала и ги спречувала полицајците во извршувањето на нивните службени овластувања.

Од Обвинителството посочуваат дека против неа веќе се води постапка за продолжено кривично дело поврзано со узурпација на локалитетот „Куклица“. Во рамки на таа постапка ѝ биле изречени мерки на претпазливост, меѓу кои и забрана да го посетува локалитетот, но, според обвинителот, таа не ги почитувала донесените ограничувања.

Во образложението се наведува и дека осомничената, заедно со нејзиниот сопруг, и претходно била инволвирана во случај поврзан со спречување службени лица при вршење службени дејствија, односно кон пазарни инспектори.

Поради проценката дека постои опасност од бегство, како и можност осомничената да продолжи со извршување на кривични дела или да не ги почитува претходно изречените мерки, јавниот обвинител побарал определување мерка притвор. Судот го прифатил предлогот и донел одлука таа да биде задржана во притвор додека продолжува истрагата за случајот.