Владата уште без решение за инфлацијата. Зголемените плати и пензии притискаат на побарувачката, вели Мицкоски

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека услугите се најголемиот генератор на инфлацијата изминатиот месе, како и дека зголемените плати и пензиите прават притисок врз побарувачката, па цените на услугите ќе се зголемуваат додека консументите можат да платат. Најмногу биле зголемени ресторанските услуги, за 24 – 25 отсто во однос на истиот месец лани, исто така и транспортните, но огромно зголемување, двоцифрено, има и кај овошјето, како на пример кај јаболката, бананите, лимоните, кои не спаѓаат во делот на услугите.

„Детално се анализираат сите фактори кои влијаат врз цените на храната и многу се внимава какви мерки ќе бидат донесени. Владата сака трајни, а не популистички решенија, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на прашања на новинарите по увидот на градежни активности на изградба на спортска сала во ООУ „Кочо Рацин“ во населено место Огњанци, Општина Петровец.

Мицкоски рече дека праксата до сега покажа дека ограничувањето на маржата не е трајно решение за инфлацијата, односно дека само се прелева во другите месеци и потоа цените се нивелираат.

„Тоа е замка во која не треба да западнеме“, рече Мицкоски.

Според него причина за растот на инфлацијата се услугите.

„Одиме ставка по ставка, многу студиозно, детал по детал, додека не дојдеме до конечната одлука што понатаму. Многу сме внимателни во носењето мерки. Очекувам анализата што ја правиме многу скоро да биде готова. Анализираме производ по производ, групи на производи и услуги за да дојдеме до трајно решение. Сите инпути во равенката ги анализираме и засега излегуваме со ад-хок решение за септември, тоа е училишната кошничка. За трајно решение ќе ни оставите уште малку простор. Не сакаме популистички мерки, туку сакаме трајно решение. Праксата покажа дека ако само ја ограничиме маржата кај одреден дел производи, посебно прехранбените, таа потоа се прелева во следните месеци и на крајот се нивелира. Не сакаме да западнеме во таа замка“, потенцира Мицкоски по посетата на Општина Петровец.

Тој истакна дека се следат случувањата и во регионот.

„Ги следиме случувањата во регионот и отприлика инфлацијата во јули секаде е околу 4 – 5 отсто, поради услугите. Во рамки на просекот во првите шест – седум месеци ние сме под земјите во регионот што се должи, пред се, на ограничувањето на маржата во март и април која потоа се прелеа во мај, јуни и јули. Услугите се засега најголемиот генератор на зголеменото ниво на инфлацијата. Тоа значи дека зголемените плати и пензиите прават притисок врз побарувачката, имаме зголемена побарувачка и луѓето можат да ја платат цената за услугата, а тие што ја нудат, ги качуваат цените на услугите се додека консументите можат да платат. Ако ги исклучиме процесуираната храна и останатите производи од синџирот, ќе видиме дека најголемиот дел генератори на инфлацијата се услугите. Ресторанските услуги, на пример, се 24 – 25 отсто зголемени во однос на истиот месец лани, исто и транспортните. Кај овошјето има огромно зголемување, двоцифрено, кај јаболки, банани, лимони…“, објасни премиерот.

Потсети и дека во првите шест месеци од годинава извозот расте повеќе од увозот, а изрази и очекување и натаму да се намалува трговскиот дефицит.

„По долго време, во првите шест месеци извозот расте повеќе во однос на увозот. Извозот беше 2,9 отсто зголемен во првите шест месеци споредено со минатата година, а увозот 2,3 или 2,4 проценти во истиот период. Првпат по долго време се случува да се намалува трговскиот дефицит со странство и тоа во услови кога автомобилската индустрија е во таква состојба каква што е, а нашата извозна компонента најмногу отпаѓа на автомобилската индустрија. Очекувам и во периодот што следи таквата економска активност да продолжи“, рече премиерот.

Во петокот трговците, производителите и дистрибутерите беа на средба кај министерот за економија и труд Бесар Дурмиши за цените на храната. Како што истакна Дурмиши претпладнето на прес-конференција, тоа требаше да биде крајна опомена и предупредување за нив да се однесуваат соодветно. Во спротивно, најави, Владата ќе воведе ригорозни мерки.

Инфлацијата во јули оваа година се искачи на 4,8 отсто годишно, а 1,1 на месечно ниво, поттикнувајќи ги повторно стравувањата дека битката против скапотијата е далеку од добиена. Како што се посочи Државниот заавод за статистика, повисоката инфлација во јули 2025 година, во однос на јуни 2025 година, е резултат на зголемувањето на трошоците на животот кај Транспорт за 9,9 отсто, Рекреација и култура за 2,1 отсто, Ресторани и хотели за 1,2 отсто, Мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0,7 отсто, Здравје, Храна и безалкохолни пијалаци за 0,3 отсто и Облека и обувки, Домување, вода, електрика, гас и други горива за 0,1 отсто.