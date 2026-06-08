Интеса Санпаоло објави понуда за преземање на Монте деи Паски ди Сиена, најстарата банка што уште работи

Интеса Санпаоло, најголемата италијанска банка според пазарната вредност, во понеделник објави понуда од 30,6 милијарди евра за конкурентот Монте деи Паски ди Сиена (МПС).

Понудата за готовина и акции доаѓа во време кога банкарскиот сектор на Италија е во средината на бран на консолидација. Потегот на Интеса не само што има за цел дополнително да ја консолидира својата водечка позиција на домашниот пазар, туку и да ги спречи конкурентите кои покажаа интерес за МПС во последните месеци.

Банката соопшти дека нејзината понуда претставува премија од 12,5 проценти во однос на цената на акциите на МПС на крајот од минатата недела, со што банката е проценета на 27,4 милијарди евра.

МПС има посебно место во европската финансиска историја. Основана во 1472 година, таа се смета за најстарата банка во светот што сè уште работи. По години проблеми и државна помош во 2017 година, италијанската држава постепено го намали својот удел во сопственост во 2023 и 2024 година и ја врати банката во приватни раце.

Во изминатата година, МПС повторно се најде во центарот на вниманието на инвеститорите, главно поради неговиот значаен удел во осигурителниот гигант Генерали (Generali), една од највредните финансиски компании во Италија.

Во исто време, понудата на Интеса ја засени Банко БПМ, која долго време се сметаше за најверојатен партнер за спојување со МПС. Банко БПМ сигнализираше дека е подготвена да започне преговори во неделата, но според италијанските правила за преземање, формалната понуда на Интеса сега значително го ограничува просторот за маневрирање за менаџментот на МПС, објавува Ројтерс.

Доколку трансакцијата биде успешно завршена, новата групација би станала втора по големина банкарска групација во еврозоната, веднаш зад шпанскиот Сантадер.

Интеса проценува дека споената банка ќе има пазарна капитализација од околу 126 милијарди евра и нето добивка од 16 милијарди евра до 2029 година. За споредба, двете банки минатата година остварија комбиниран профит од 13,6 милијарди евра.

За да ги спречи потенцијалните регулаторни пречки, Интеса веќе се согласи да продаде дел од својот бизнис на осигурителната група „Унипол“. Доколку преземањето биде успешно, „Унипол“ ќе преземе 635 филијали на МПС, или приближно половина од својата мрежа, заедно со своите централни канцеларии во Сиена.

„Унипол“ објави инвестиција до 3,5 милијарди евра и спојување на тој бизнис со БПЕР, создавајќи нова институција која ќе го задржи името Банка Монте деи Паски.

Зад целиот договор стои и стратешки интерес во Генерали. МПС стекна удел во најголемиот осигурител во Италија преку минатогодишното преземање на Медиобанка, а тој пакет акции е еден од најатрактивните делови од трансакцијата за Интеса.

Бизнис моделот на Интеса во голема мера се потпира на управување со средства и осигурување, а нејзиниот интерес во Генерали не е ништо ново. Банката размислуваше да го преземе осигурителот уште во 2017 година, но во тоа време се откажа од планот.

Извршниот директор Карло Месина сега вели дека по преземањето, Интеса ќе ги задржи и Медиобанка и нејзиниот бренд, како и својот удел во Генерали.