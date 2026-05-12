„Вкрстени погледи: културно наследство и современа уметност” во Францускиот институт во Скопје

12/05/2026 07:04

Францускиот институт во Скопје ќе биде домаќин на новото и проширено издание на „Изложба и уметничка средба“, овојпат под наслов „Вкрстени погледи: културно наследство и современа уметност“, посветено на дијалогот меѓу францускиот сликар Клеман Бедел и македонските уметници Христина Иваноска и Јане Чаловски.

Настанот ќе се одржи вечерва, во 19 часот, во Францускиот институт во Скопје, а ќе го отвори амбасадорот на Франција, Кристоф Ле Риголер.

Вечерта е замислена како уметнички разговор за културното наследство, монументалните форми и нивното место во современата уметност. Во фокусот ќе бидат делата на Клеман Бедел, кои поаѓаат од архитектонски и монументални форми поврзани со постјугословенскиот простор, како и колаборативниот проект „Македониум: драматургија на незавршеното“ на Христина Иваноска и Јане Чаловски.

Проектот „Македониум: драматургија на незавршеното“ од 2023 година е сеопфатен колаборативен проект составен од книга, филм, скулптура и серија од 12 графики. Реализиран е во соработка со режисерката Теона Стругар Митевска и графичката дизајнерка Неда Фирфова, а се темели на долгогодишно истражување во архивите на Јордан и Искра Грабулоски, автори на Споменикот „Илинден“, познат и како „Македониум“, во Крушево.

Иваноска и Чаловски преку овој проект ја испитуваат конструкцијата на монументалните наративи и нивните современи судбини, одбивајќи да ги сведат спомениците само на естетски форми. Наместо тоа, тие ги отвораат како места на меморија, политичка симболика, незавршени процеси и современи читања.

Сликите на Клеман Бедел, пак, ја истражуваат чувствената тежина на ваквите архитектури, нивното присуство, двосмисленост и она што тие го чуваат во себе во денешниот контекст. Неговите дела влегуваат во дијалог со прашањата што ги поставуваат Иваноска и Чаловски: како се чита наследството денес, што останува од монументалните визии и како современата уметност може повторно да ги активира.

Настанот е под кураторство на Мелоди Робин, чија работа ги потенцира врските меѓу француската и македонската уметничка сцена и поттикнува нови творечки размени меѓу двете земји. 

