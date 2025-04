Видеото објавено од Украина покажува како тенковите на нејзината војска без напор се тркалаат низ руските противтенковски бетонски пирамиди, познати како „змејски заби“, за кои се проценува дека Москва ја чинеле приближно 100 милиони долари.

Снимката покажува оклопни возила на украинската војска како возат низ одбранбените структури во рускиот регион Белгород, кој граничи со Украина, и беше предмет на чести напади во текот на војната.Развојот сугерира дека одбранбените бариери, на кои Русија вложи значителна сума пари, се неефикасни во заштитата на регионот од прекугранични поминувања.

russia is a strong fortress – one you can simply drive into.

After the Ukrainian operation in Kursk, the russians drew “conclusions”: They reinforced all borders to prevent a second breakthrough elsewhere.

In the Belgorod region, more than 10 billion rubles were spent on “modern… pic.twitter.com/mHkK6CPuks

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 9, 2025