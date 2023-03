(Видео) Тотален бунт во Франција, милиони луѓе на улица

Во цела Франција денеска се одржуваат масовни протести во кои учествуваат милиони луѓе. Сообраќајот беше блокиран во многу градови, работници го блокираа терминалот на парискиот аеродром.



Масовните протести продолжија откако претседателот Емануел Макрон вети дека ќе продолжи со пензиската реформа што предизвика критики и го налути населението.

Paris airport Charles de Gaulle occupied, roads blocked,

also Beltways around Toulouse and Chambery blocked

It’s Thursday morning and there’s more to come https://t.co/ze9FKqzS9e pic.twitter.com/jhlw48u9iZ

