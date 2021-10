(Видео) Со нож избоде десетмина во воз во Токио, па предизвика пожар

Маж вооружен со нож во воз во Токио, денеска избоде повеќе патници, а потоа запалил оган, јави АП, повикувајќи се на полициски извори.

Јавната телевизија Ен-ха-ка објави дека тој повредил најмалку 10 луѓе, од кои еден потешко.

Мажот, за кој полицијата вели дека има околу 20 години, уапсен е на местото на ицидентот.

