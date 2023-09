(ВИДЕО) Реклама за убиениот косовски полицаец на њујоршкиот Тајмс сквер

Реклама на Тајмс Сквер во чест на Африм Буњаку, косовскиот полицаец убиен за време на вчерашниот терористички напад, заедно со благодарност за осовската полиција за успешната антитерористичка операција се појави на плоштадот Тајмс Сквет во Њујорк. Убиениот полицаец исто така беше прогласен на церемонија во Приштина за „Херој на Косово“.

An ad in Times Square honors Afrim Bunjaku, the Kosovo police officer killed during yesterday’s terrorist attack, and thanks the Kosovo police for their successful anti-terrorist operation. pic.twitter.com/bsjkvEe7ZZ

