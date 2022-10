(Видео) Путин ги посети мобилизираните регрути, пукаше од снајпер

Рускиот претседател Владимир Путин и неговиот министер за одбрана, за кој велат дека е во „немилост“, го посетија воениот камп во западниот регион Рјазин.

Целта на посетата била претседателот да се увери дека мобилизираните трупи ги следат неговите наредби и се спремаат за борби во Украина.

На Путин и на Шојгу во четвртокот им биле покажани обуката за стандардна воена опррема, со која располага кампот, како униформи, заштитни кациги, елеци, но и воените чизми наменети за војниците во зима.

„Главно тие се тука“, прокометирал Путин, веројатно поради коментарите на западните медиуми дека на руската војска ѝ недостасува опрема, а особено онаква која војниците ги штити во зима.

📹 | #Russia|n President #Putin visits recruits in Ryasan near #Moscow, shoots with sniper rifle. pic.twitter.com/97bxdrYWLA

— EHA News (@eha_news) October 20, 2022