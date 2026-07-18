(Видео) Повеќе од 100 куќи изгореа во голем пожар во Норвешка

18/07/2026 12:40

Повеќе од 100 домови беа уништени во огромен пожар што избувна вчера во јужна Норвешка, а стотици луѓе мораа да ја напуштат областа, објавија норвешките власти и јавниот радиодифузен сервис НРК.

Пожарот избувна вчера околу 15:30 часот во градскиот округ Крокстаделва во Драмен, град кој се наоѓа на околу 34 километри југозападно од Осло. Пожарот започна во низа куќи, а потоа се прошири на околното подрачје и блиската шума.

Според норвешките медиуми, стотици луѓе се испратени во центарот за евакуација. Локалните медиуми објавија дека повеќе од 400 луѓе се евакуирани, а пожарникарите продолжиле да го гаснат пожарот во текот на ноќта.

Полицијата објави дека засега нема пријавено исчезнати жители. Причината за пожарот сè уште не е позната.

Пожарот се прошири од станбена зона до блиската шума, што го отежнува неговото гаснење. Бројни пожарникари учествуваа во операцијата, а норвешките медиуми објавија дека за гаснење на пожарот биле користени и хеликоптери.

Пожарникарите утрово сè уште работеа на ставање на пожарот под контрола. Според првичните извештаи, штетата е голема, а голем дел од погодената област е целосно уништен.

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