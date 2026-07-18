(Видео) Повеќе од 100 куќи изгореа во голем пожар во Норвешка
Повеќе од 100 домови беа уништени во огромен пожар што избувна вчера во јужна Норвешка, а стотици луѓе мораа да ја напуштат областа, објавија норвешките власти и јавниот радиодифузен сервис НРК.
Пожарот избувна вчера околу 15:30 часот во градскиот округ Крокстаделва во Драмен, град кој се наоѓа на околу 34 километри југозападно од Осло. Пожарот започна во низа куќи, а потоа се прошири на околното подрачје и блиската шума.
A house caught fire in Krokstadelva, Norway pic.twitter.com/dq3bbWZ8Tz
— Surajit (@surajit_ghosh2) July 18, 2026
Според норвешките медиуми, стотици луѓе се испратени во центарот за евакуација. Локалните медиуми објавија дека повеќе од 400 луѓе се евакуирани, а пожарникарите продолжиле да го гаснат пожарот во текот на ноќта.
Wildfire Out of Control in Norway: More Than 100 Homes Destroyed
Six helicopters have been deployed to fight a major wildfire in Norway.
In the Norwegian town of Krokstadelva, located in Drammen Municipality, more than 100 homes have been destroyed by a large wildfire that… pic.twitter.com/eMTER2r51e
— Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026
Полицијата објави дека засега нема пријавено исчезнати жители. Причината за пожарот сè уште не е позната.
Пожарот се прошири од станбена зона до блиската шума, што го отежнува неговото гаснење. Бројни пожарникари учествуваа во операцијата, а норвешките медиуми објавија дека за гаснење на пожарот биле користени и хеликоптери.
NORWAY: Multiple homes and surrounding terrain are burning in a large wildfire in the Krokstadelva area near Drammen, officials say; residents report hearing explosions. pic.twitter.com/5iphO8OSoP
— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 17, 2026
Пожарникарите утрово сè уште работеа на ставање на пожарот под контрола. Според првичните извештаи, штетата е голема, а голем дел од погодената област е целосно уништен.