(Видео) Пороен дожд во Италија, снежна бура на Алпите, падна еден метар снег. Градовите отсечени

Обилниот снег и дожд ги затворија патиштата и го прекинаа снабдувањето со електрична енергија во југозападна Швајцарија, соопштија властите, додека дождот предизвикува проблеми и во северна Италија. Претставник за туризам рече дека Зермат, популарен алпски ски-центар на југот на земјата на границата со Италија, е отсечен.

Телевизиската станица СРФ објави дека во регионот паднале 55 сантиметри свеж снег, а 100 сантиметри се забележани на превојот Голем Сент Бернард југозападно од Зермат.

Властите во Ситен, главниот град на кантонот Вале, ги затворија сите патишта за автомобили и пешаци и ги повикаа луѓето да останат дома. Училиштата се затворени. Новинската агенција Keystone-SDA исто така објави прекини поради снег и дожд во кантонот Берн во центарот на земјата. Бројни градови и населени места се отсечени.

In den letzten 24 h fielen vom Maggiatal bis zu den Berner Alpen über 100 mm Niederschlag. Im Wallis und im Berner Oberland schneite es dank Niederschlagsabkühlung bis auf den Talboden. In Visp wurden am Morgen 30 cm Neuschnee gemessen! Aktuelle Warnungen: https://t.co/iCggkuQVYk pic.twitter.com/RgZTm8RvM6

— MeteoSchweiz (@meteoschweiz) April 17, 2025