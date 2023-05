(Видео) Огромни поплави во Италија: Потопени градови, најмалку девет мртви

Најмалку девет лица загинаа, а неколку се водат како исчезнати откако пороен дожд го зафати северниот италијански регион Емилија-Ромања, предизвикувајќи поплави и лизгање на земјиштето. Околу 10.000 луѓе беа евакуирани, а некои граѓани мораа да бидат извлечени од покривите со хеликоптери.

Властите соопштија дека 14 реки се излеале од коритата, поплавувајќи 23 градови. Градоначалникот на Равена изјави дека неговиот град сега е непрепознатлив. Големата награда на Формула 1 викендов во Имола, локација блиску до многу од најтешко погодените области, беше откажана во обид да се намали притисокот врз службите за итни случаи и да се спречат љубителите на трката да се соберат во погодениот регион.

Се урна мост, регистрирани 120 одрони, оштетени патишта…

„Се соочуваме со катастрофални настани кои веројатно никогаш досега не биле видени“, изјави за новинарите претседателот на регионот Емилија-Ромања, Стефано Боначини.

Големо количество дожд падна на земјата, која повеќе не е во состојба да го апсорбира. Најмалку еден мост во близина на градот Болоња се урна, некои патишта беа оштетени, а многу железнички линии беа прекинати. Регистрирани се околу 120 одрони.

My beloved city #Bologna and #EmiliaRomagna region is for the second day under the rain and the flood. It’s the third time that this happens in 2023 alone.

As the extreme events caused by global warming increase, similar phenomena will become more frequent & intense.

Hold on! pic.twitter.com/amsco156Jc

— Francesco Salesio Schiavi (@frencio_schiavi) May 17, 2023