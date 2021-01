(Видео) Најмалку двајца загинати во експлозијата во Мадрид, евакуиран домот за стари лица

Најмалку две лица загинаа во експлозијата што доведе до делумно уривање на зграда во центарот на Мадрид и предизвика пожар, изјави градоначалникот Хозе Луис Мартинез-Алмеида.

Тој додаде дека првичните информации покажуваат дека најверојатна причина за експлозијата е истекување на гас.

Градоначалникот на Мадрид, кој го посети местото на експлозијата, за локалната телевизија Телемадрид изјави дека не може да потврди колку луѓе се повредени.

Тој додаде дека не е причинета сериозна штета во училиштето што се наоѓа во близина на зградата.

Како што пренесуваат локалните медиуми, домот за стари лица, кој е сместен во зградата, е евакуиран, иако нема пријавено повредени меѓу неговите станари.

Во зградата живееле и свештеници каде подготвувале јадења за бездомници.

Полицијата го опколи местото на несреќата во Мадрид и ги повика граѓаните да ја избегнуваат областа.

