(Видео) Масовни апсења во Минск

Припадниците на полицијата масовно апсеа учесници на демонстрациите одржани на таканаречениот Плоштад на промени во Минск, Белорусија.

Таму денеска се собраа неколку илјади луѓе за да му оддадат почит на Роман Бондаренко, кој почина на 12 ноември откако беше приведен.

Неколку десетици демонстранти се уапсени, пренесе Тас.

The situation in Minsk is getting pretty horrible. https://t.co/V8CKWfVQWT

— Antti Vilpponen (@vilpponen) November 15, 2020