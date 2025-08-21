(Видео) Џеј Ди Венс исвиркан додека делеше хамбургери на Националната гарда во Вашингтон

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс беше исвиркан и испратен со скандирања „Ослободете го Вашингтон!“ за време на фотографирањето со војниците на Националната гарда на станицата „Јунион“ во Вашингтон во средата попладне.

Делејќи бургери на војниците распоредени минатата недела од Доналд Трамп, во „Шејк Шек“ на станицата, заедно со секретарот за одбрана, Пит Хегсет, и заменик-шефот персоналот на Белата куќа, Стивен Милер, Венс им рече на војниците „ние го цениме сè што правите“ и изјави: „Вративме малку закон и ред“. Во меѓувреме, толпа демонстранти протестираше надвор.

Толпата извикуваше слогани како „Ослободете го Вашингтон!“ и „Од Вашингтон до Палестина, окупацијата е злосторство“. Некои, исто така, извикуваа пцости додека тројцата мажи влегуваа во станицата „Јунион“ и се собраа во ресторанот, и продолжија додека се обидуваа да разговараат со новинарите и на крајот си заминаа.

На прашањето зошто војниците се во станицата, наместо во делови од градот каде што стапките на криминал се статистички повисоки, Венс тврдеше дека таа е преплавена со „скитници, зависници од дрога, хронично бездомници и ментално болни“ и дека посетителите не се чувствуваат безбедно. „Ова треба да биде споменик на американската величина“, рече тој, подоцна додавајќи: „Не мора да живееме вака“.

Обраќајќи се на протестите, Венс рече: „Малку е бизарно што имаме група стари, претежно бели луѓе кои протестираат против политиките што ги чуваат луѓето безбедни кога никогаш не почувствувале опасност во целиот свој живот“.

Присвојувајќи ги скандирањата на демонстрантите, тој додаде: „Да го ослободиме Вашингтон за младите семејства да можат да се шетаат и да се чувствуваат безбедно и сигурно. Затоа се трудиме да го ослободиме Вашингтон“.

Неговите чувства ги повтори и Милер, кој ги омаловажи оние што се собраа на протест како „луди комунисти“. „Ќе ги игнорираме овие глупави бели хипици кои сите треба да си одат дома и да дремнат затоа што сите се над 90 години, и ќе се вратиме на работата за заштита на американскиот народ и граѓаните на Вашингтон“, рече тој.

Минатата недела, претседателот го федерализираше одделот за метрополитенска полиција на градот и му наложи на Хегсет да ги мобилизира трупите на Националната гарда, тврдејќи дека се бори против „криминалот, крвопролевањето, хаосот и нечистотијата“ во „беззаконскиот“ главен град на нацијата, и покрај наглото опаѓање на стапката на криминал, со насилен криминал на најниско ниво во последните 30 години.

Се проценува дека 1.900 војници се распоредени во Вашингтон. Повеќе од половина доаѓаат од држави предводени од републиканците, вклучувајќи ги Луизијана и Јужна Каролина.