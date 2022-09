(ВИДЕО) Чарлс само што стана крал предизвика негативни реакции

На медиумите и социјалните мрежи се појавија две видеа на кои се гледа како новиот крал на Обединетото Кралство, Чарлс Трети, со гримаса бара од службениците да ги отстранат предметите од масата додека тој потпишува. Неговиот гест беше протолкуван како знак на ароганција и предизвика негативни реакции во јавноста

This is the real Charles you can’t hide who you are this is how he’s been treating the servants for years with such little respect. Fanning his finger to clean the desk off and move the object. Showing your real Arrogance you will fail it’s in the cards pic.twitter.com/wM9bvX8gHm

