(Видео) Би-би-си извлече што сè што Трамп кажал за војната во неколку дена. Лудо е

Рос Аткинс од Би-би-си извлече низа контрадикторни изјави на американскиот претседател Доналд Трамп за војната со Иран и ситуацијата во Ормускиот теснец, покажувајќи како пораките од Белата куќа се менуваат од ден на ден.

Еден ден бара помош, следниот вели дека не му е потребна

Зборувајќи за затворањето на Ормускиот теснец, Трамп прво ги повика сојузниците да помогнат. „Тие треба да дојдат и да ни помогнат да го заштитиме“, рече тој. Веќе следниот ден испрати сосема поинаква порака. „Не ни треба никој“, рече Трамп.

Потоа повторно го промени својот став. „Сакаме да дојдат и да ни помогнат со теснецот“, рече тој.

Иако ги покани сојузниците, повеќето од нив одбија да учествуваат. Еден ден подоцна, Трамп напиша на социјалните мрежи дека на Соединетите Држави не им е потребна ничија помош.

Војната заврши, но само што започна

На 9 март, Трамп изјави дека војната „суштински завршила“. „Мислам дека војната е речиси завршена“, рече тој. Истиот ден, Министерството за одбрана на САД изјави дека конфликтот штотуку започнува. „Тукушто почнавме“, рече Пентагон.

На прашањето од новинарите како да ги усогласи двете изјави, Трамп одговори: „Можете да ги кажете и двете“.

Two minutes on Donald Trump's mixed messages on the war with Iran. Produced by Katerina Karelli. The BBC News live page on the war is here: https://t.co/Bz4SFSqHHG pic.twitter.com/BiuRtYocsE — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) March 20, 2026

Иран „уништен“, но сепак закана

Неколку дена подоцна, Трамп тврдеше дека иранската војска била „буквално уништена“. „Тие беа буквално уништени“, рече тој.

Би-би-си потсетува дека Трамп претходно употребил сличен термин, по нападот на САД врз нуклеарната програма на Иран, кога тврдел дека таа е „тотално уништена“, иако таквите проценки подоцна беа доведени во прашање.

Војната, сепак, беше оправдана со тврдења дека Иран е на неколку недели од развој на нуклеарно оружје, без јавно да презентира докази.

Тој не знае за нападот, па затоа се заканува со нов

Трамп, исто така, рече дека не бил свесен за израелскиот напад врз гасното поле Јужен Парс во Иран, иако повеќе извештаи сугерираат поинаку. Во исто време, тој рече дека Израел нема повторно да го нападне местото, но се закани дека САД ќе го уништат целото гасно поле ако Иран повторно го нападне Катар.

„Ако Иран повторно го нападне Катар, САД, со или без израелска помош, целосно ќе го уништат целото гасно поле Јужен Парс“, рече тој.

Би-би-си: Непредвидливоста како стратегија, но и проблем

Сето ова, заклучува Би-би-си, значи дека Трамп истовремено тврди дека војната е добиена додека сè уште трае, дека сака помош од сојузниците, но и дека не му е потребна и дека програмата за која претходно рече дека е уништена сè уште треба да се запре.

Трамп долго време ја сметаше непредвидливоста за своја предност, но како што војната се влече, таков пристап создава сериозни проблеми за сојузниците на САД.