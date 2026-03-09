Версаче ги гаси попристапните линии, се фокусира на побогатите клиенти

Групацијата Прада откри долгорочен стратешки план за Версаче, кој предвидува поместување кон ексклузивност и поселективна дистрибуција. Главниот креативен директор Питер Мулиер, кој ја презема функцијата во јули, ќе го помине остатокот од годината развивајќи нова креативна визија, а неговата прва колекција се очекува на почетокот на 2027 година. Конгломератот, исто така, ја оживува својата престижна линија на висока мода Atelier Versace, а истовремено ја затвора и својата поприфатлива линија Versace Jeans Couture и други подбрендови, објавува Hypebeast.

Откако модната индустрија со нетрпение ги очекуваше потезите на Групацијата Прада во врска со Версаче, италијанскиот конгломерат конечно ги откри своите планови. Откри строга стратегија што нагласува ексклузивност. Наместо да брза да презентира нова креативна визија на модните писти, куќата презема промислен и трпелив пристап за да го репозиционира брендот со брендот Medusa на врвот на пазарот на луксузни производи.

Питер Мулиер дебитира на почетокот на 2027 година

Долгоочекуваниот план го открија извршниот директор на Prada Group, Лоренцо Бертели, и извршната директорка Андреа Гера, за време на конференциски повик за финансиските резултати на групата за 2025 година. Во срцето на стратегијата е новоназначениот главен креативен директор Питер Мулиер, кој официјално ќе ја преземе функцијата на 1 јули.

Сепак, љубителите на модата ќе мора да почекаат за неговите креации. Брендот потврди дека првата колекција на Мулиер нема да биде претставена пред почетокот на 2027 година, давајќи му доволно време на дизајнерот да се посвети исклучиво на „анализирање и развој на идни колекции“ кои ќе бидат длабоко вкоренети во оригиналната ДНК на куќата.

Враќањето на високата мода и попристапните линии се гасат

Покрај промената во креативното раководство, Prada Group спроведува и голема структурна трансформација насочена кон подигнување на престижот на Versace. Клучен дел од новата ера е официјалното повторно лансирање на Atelier Versace, историската линија на висока мода. Со враќањето во ултра-ексклузивниот свет на високата мода и кроењето, брендот дополнително ја нагласува својата посветеност на врвна изработка и луксуз.

Од друга страна, конгломератот, исто така, презема решителни чекори во гаснењето на покомерцијалните и попристапните линии на Versace. Гера потврди дека брендот официјално ќе ја прекине линијата Versace Jeans Couture, како и другите подбрендови за готова облека. Овој потег е дел од пошироката „репозиционирање на каналите во фаза еден“, која ќе ја насочи куќата кон продажба по полна цена и значително поселективен глобален модел на дистрибуција.

Стратегија за враќање на врвот на луксузот

Додека групацијата Prada ја слави својата петта година по ред на раст, со приходи во 2025 година што достигнаа речиси 5,72 милијарди евра, јасно е дека ја применува својата докажана формула за успех на своето најново стекнување. Со давање приоритет на долгорочната вредност на брендот пред краткорочната комерцијална добивка, поставени се темелите за ултра-луксузно ново поглавје во историјата на иконската италијанска модна куќа.