Велигденска честитка од Сиљановска-Давкова: Во време на големи искушенија, да истраеме обединети околу вредностите на човекољубието, солидарноста и заемната почит

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, по повод големиот христијански празник Воскресение Христово – Велигден, упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, Архиепископ охридски и македонски и на Јустинијана Прима, г.г. Стефан, на членовите на Светиот архијерејски синод, на преподобното монаштво и свештенство, како и на сите православни верници.

-Во овие возвишени и благодатни денови, кога се открива тајната на животот како победа над смртта, а светлината торжествува над темнината, од срце Ви посакувам во Вашите домови да се вселат мирот, љубовта, здравјето и Божјиот дух. Воскресението Христово е темел на христијанската вера, вечен извор на надеж и суштина на човековото постоење. Во него е содржана најдлабоката вистина за преобразбата дека преку жртвата, смирението и љубовта, човекот се издигнува и се приближува кон божественото, се наведува во честитката од претседателката по повод најголемиот и најсветол христијански празник, Воскресението Христово – Велигден.

Во време на тешки општествени превирања, големи искушенија и силни и морални предизвици, порачува таа, мораме да истраеме во добродетелите, обединети околу вредностите на човекољубието, солидарноста и заемната почит.

-Да ги отвориме срцата за ближните, да ја засилиме грижата за ранливите и да го разбудиме духот на соборност и заедништво. Нека светлината на Христовото воскресение ни подари сила, мудрост и непоколеблива вера во доброто, како вечен принцип на човечката егзистенција. Христос воскресе! Навистина воскресе!, стои во честитката од претседателката Сиљановска-Давкова.