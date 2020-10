Вечниот Маркс

ЈАНИС ВАРУФАКИС

Неодамнешната биографија на Шломо Авинери го урива обвинението дека Карл Маркс бил самоомразен антисемитист. И влечејќи го Маркс, удирајќи и врескајќи, назад во еврејската заедница крај Рајна, која го обликуваше, Авинери дава нови согледувања во врска со денешните глобални предизвици

Шломо Авинери, „Карл Маркс: Филозофија и револуција“, Универзитет Јеил Прес, 2019 година

Проблемот со егоистите е дека тие не се особено добри во себичноста. Тие можат да акумулираат богатство, законски права и моќ, но на крајот тие се жални фигури кои не можат да знаат исполнување. Оваа проценка на „егоистичниот човек“, коja него го дефинира како „индивидуа повлечена зад неговите приватни интереси и каприц и одвоена од заедницата“, е главниот фактор на критиката на Карл Маркс за посесивниот индивидуализам – моралната филозофија што го поткрепува поимот на капитализмот.

Додека ја читав извонредната неодамнешна биографија на Шломо Авинери за Маркс, сè повеќе се вознемирував од имиџот на поединец „одделен од заедницата“. Но, индивидуата за која размислував беше самиот Маркс: залутаниот револуционер, кој протеран од родната Германија и принуден да ги напушти Брисел и Париз, почина, без државјанство, во либералната торијанска Англија. Одеднаш, ми се појави незгодно прашање.

Зошто секогаш сметав дека Шекспировата презентација на Шајлок или Калибан е особено непристојна (во „Венецијанскиот трговец“ и „Бура“, соодветно)? Дали беше тоа само идентификација на гадење од еврејски претприемач и црнец?

Не, имаше повеќе од тоа. На крајот на краиштата, безброј бели христијански шекспирови карактери се пониски од овие двајца. Она што ме мачеше кај Шајлок или Калибан беше нивната неподнослива изолација. Шекспир ги прикажува како „одделени од нивната заедница“, принудени од нивната самотија да ја претставуваат целата нивна заедница – суштински расистичка презентација, бидејќи не може да има такво нешто како репрезентативен Евреин, црнец, Грк или Американец.

Авинери ѝ се обраќа на оваа неповратна поделеност со брилијантна биографија што го влече Маркс, со клоци и врескање, повторно во рајнската еврејска заедница која го обликуваше. Може да се почитува желбата на Маркс да се одрекне од своето културно наследство и да биде оценет како космополитски, глобален мислител. Но, Авинери ја заслужува нашата благодарност што го постави Маркс во контекстот што тој избра да го остави зад себе, не само затоа што, надвор од целите на уште една реинтерпретација на мислата на Маркс, оваа перспектива дава нови согледувања во врска со денешните глобални предизвици.

ЕВРЕЈСКИОТ ЖИВОТ НА МАРКС

Авинери е чувствителен на приговорот дека, бидејќи Маркс во никој случај немал конвенционален еврејски живот, не е соодветно да се вклучи неговата биографија во серијата „Еврејски животи“ на Универзитетот Јеил. Но, загриженоста е погрешно поставена. Нема противречност да се каже, во истиот здив, дека некој кој го мрази и обожува семејството, во тој случај биографот е двојно обврзан да го испита влијанието на тоа семејство на оваа тема. Исто така, нема никаква противречност во тоа да се биде Евреин кој никогаш не се залагал за „еврејски живот“, но чиј живот е уникатно обликуван од искуството на јудаизмот.

И тоа искуство беше несомнено и на Маркс. Внук на двајца рабини и внук на рабинот од Трир, Маркс беше син на учен, успешен адвокат, кој го прифати христијанството за да добие пасош. Таткото на Маркс го искористи тој пасош за да отпатува за Холандија и да се ожени со ќерката на кантор и, поважно, да продолжи да работи како адвокат по враќањето. На возраст од деветнаесет години, Маркс му посвети песни на својот татко со стихови како овие:

Твоето будење

Е бесконечно кревање

Твоето кревање

Бесконечно паѓање.

Морам да играм темно, мора да играм светло,

Додека врвовите не ми го скршат срцето целосно.

За еден славно гневен писател кој воодушевил да открие апсурдни игнорирања, изборот на Маркс никогаш да не напише ниту еден ред за понижувањето наметнато врз неговиот татко и безброј други од нивната заедница, е исто толку разоткривачко како славното куче на Артур Конан Дојл кое не лаеше ноќе.

Комбинирајќи ги легитимните шпекулации во врска со влијанието врз Маркс на искуствата на неговата еврејска заедница со фина анализа на ангажманот на Маркс со филозофијата на Хегел и политичката економија на капитализмот, Авинери ни овозможува да ги преформулираме концептите што Маркс ни ги остави нам. Покрај тоа, биографијата на Авинери е милостиво ослободена од заморната склоност на другите да го „открие“ „вистинскиот“ Маркс. А Авинери се наведнува наназад, благодатно, за да му даде на Маркс корист од сомнежот и да го разликува од ужасните приврзаници што важните мислители често ги привлекуваат и не ги заслужуваат.

Книгата е полна со скапоцени камења. Дознаваме, на пример, дека да не беше краткотрајната еманципација на Евреите во Рајнска област од страна на француските револуционери, официјалната идеологија на Советскиот Сојуз и Кина можеби ќе беше позната како левизам-ленинизам. Французите бараа еманципирани Евреи да прифатат не-деноминативно презиме, а дедото на Карл го избра Маркс.

Покрај анегдотите, постојат и подлабоки извори на расветлување. На пример, Авинери ја унапредува веродостојната теорија дека, за разлика од пруските Евреи, кои никогаш не биле еманципирани од Французите, причината за големата надмоќ на радикалните социјалистички рајнски Евреи била од искуството на дееманципација по поразот на Наполеон. Импликацијата е дека брзо повлечениот вкус на слобода ги разгорува бунтовните умови.

Ова исто така објаснува зошто Маркс, кој ја напушти Германија доминирана од Прусија на 25-годишна возраст, но сепак остана носталгичен кон родната Рајнска област. Иако е внимателен да ја наведе шпекулативната природа на неговите хипотези, Авинери го збогатува нашето размислување едноставно поставувајќи ги.

Можеби најголемиот увид што Маркс ни го остави во врска со влијанието на капитализмот врз човештвото е концептот на отуѓување. Претходните социјални системи можеби биле поугнетувачки или поискористувачки, но само во капитализмот луѓето биле толку целосно отуѓени од својот труд, па се развеле од неговите производи, па биле ограбени дури и од ситницата на контрола врз она што мислат и прават. Капитализмот, накратко, сите нè претвора во некоја верзија на Шајлок или Калибан – монади во архипелаг на изолирано јас. Со повторно воспоставување на врската помеѓу животот на Маркс и неговите еврејски корени, Авинери сепак, со задоцнување, ја намали сопствената отуѓеност на Маркс.

ЕВРЕЈСКА ЕМАНЦИПАЦИЈА/ЧОВЕЧКО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Единствениот текст што го напиша Маркс, кој експлицитно се однесува на статусот на неговата еврејска заедница во христијанска Европа, кој се бори да ја измисли својата верзија на либералната држава, беше неговиот памфлет за еврејското прашање. Изненадувачки, Авинери го користи за рамка на неговата реконструкција на животот на 25-годишниот автор на есејот, кој ја надминуваше долгата сенка што Хегеловата филозофија ја фрли врз него и неговиот круг.

Маркс напиша за еврејското прашање како одговор на два есеи од Бруно Бауер, централна фигура во овој круг. Бауер, поранешен студент на Хегел, кого Маркс го следеше во Бон, можеби во потрага по наставно место, го запозна Маркс со другите млади хегелијанци, вклучувајќи го и Мозес Хес, основач на трудовиот ционизам.

Суштината на нападот на Бауер врз еврејската заедница беше банална: за да се квалификуваат за државјанство, германските Евреи треба да се одречат од јудаизмот. Денес, слични ставови имаат малку позабавна форма, бидејќи кога британски познаници ќе ми кажат дека ќе сметаат дека Пакистанците родени во Велика Британија се полноправни субјекти на територијата само кога навиваат за Англија на натпревар во крикет против Пакистан.

Младиот Маркс, верувам дека никогаш не би пречел да одговори на грозоморното тврдење на Бауер, да не беше неговото хегелијанско потекло. Бауер ги искористи истите концепти што Маркс се обидуваше да ги искористи во универзалниот еманципаторски наратив за да тврди дека Евреите можат да се квалификуваат за еднакви права само со одрекување од јудаизмот, како таткото на Маркс.

Бидејќи никој во Германија не беше политички еманципиран, Бауер праша: „Како да ве ослободиме, Евреи?“ Потоа заклучил дека Евреите биле егоистични да бараат посебна еманципација за себе, како Евреи, кога Германците не биле еманципирани. Како Германци, Евреите имаа должност да помогнат пошироко во еманципацијата на сите Германци и човечки суштества, а не да агитираат за своите права како Евреи.

Гледајќи наназад на лошиот аргумент на Бауер, се потсетив на слични аргументи во врска со Евреите, црнците и феминистките напреднати во 70-тите и 80-тите години на минатиот век, од суштински добри луѓе кои се сметаа за себеси како марксисти. Како Бауер, тврдите западни комунисти и бранителите на Советскиот Сојуз тврдеа дека Евреите, црните и жените (хомосексуалци и лезбејки не беа вклучени) имаа должност да престанат да лелекаат за нивното угнетување и да се вклучат во градењето на социјализмот. Сите нивни посебни проблеми ќе бидат решени откако ќе се постигне универзална пролетерска еманципација.

Авинери е одличен во одделувањето на Маркс од авторитаристите кои тргувале во негово име во текот на дваесеттиот век. Но, посакувам тој да даде отчет за начинот на кој нападот на Маркс врз позицијата на Бауер инспирираше многу советски Евреи и марксистичко-феминистички жени да се борат против бауеристичкиот пресврт на марксизмот-ленинизмот.

Страсното уривање на Маркс на хегелијанскиот аргумент на Бауер е глетка за болните очи:

„Ако Бауер ги праша Евреите: Дали имате, од ваша гледна точка, право да сакате политичка еманципација? Го поставуваме обратното прашање: Дали ставот на политичката еманципација дава право да бара од Евреинот укинување на јудаизмот и од човекот укинување на религијата?… Исто како што државата евангелизира кога, иако е држава, прифаќа христијански став кон Евреите, така и Евреинот дејствува политички кога, иако е Евреин, бара граѓански права“.

Преземајќи ги најдобрите карактеристики на Хегеловата дијалектика, Маркс комбинира посветеност кон верската слобода на Евреите, како и на христијаните, со големо отфрлање на претпоставката на Хегел дека државата може да претставува општ интерес. Да, Евреите мора веднаш да бидат еманципирани. Да, жените, црнците, ЛГБТ лицата мора да добијат еднакви права пред да се појави каква било социјалистичка револуција на хоризонтот. Но, слободата ќе трае многу повеќе од тоа.

Слободата ќе биде наша само откако ќе ги препознаеме своите „сопствени овластувања како социјални сили“, пишува Маркс во „За еврејското прашање“ и повеќе не ја одделуваме социјалната моќ од нас „во форма на политичка моќ“. Само тогаш „ќе биде извршена човечката еманципација“. И за тоа да се случи, капитализмот мора да се надмине.

АДОНАИ, Inc.

Ако Маркс престанеше да пишува по завршувањето на својот прв дел, „За еврејското прашање“ денес ќе се сметаше за убедлива одбрана на правата на европските Евреи. За жал, Маркс го напиша вториот дел како да е решен да отфрли какво било сомневање дека е самоомразен, антисемитски Евреин.

„Кој е секуларниот култ на Евреите? Хакстеринг. Кој е неговиот секуларен Бог? Пари … што, само по себе, беше основа на еврејската религија? Практична потреба, егоизам. Затоа, монотеизмот на Евреинот е политеизам на многуте потреби, многубоштво што го прави дури и тоалетот предмет на божествениот закон. Практичната потреба, егоизмот, е принципот на граѓанското општество… Парите се љубоморен Бог на Израел, пред кои никој друг Бог не може да постои. Парите ги деградираат сите богови на човекот – и ги претвораат во добра… Богот на Евреите стана секуларизиран и стана Бог на светот. Меницата е вистинскиот Бог на Евреинот. Неговиот Бог е само илузорна меница… Химеричката националност на Евреинот е националност на трговецот, на човекот со пари воопшто“.

Додека современите читатели можат да очајуваат само од овие зборови, Авинери се бори да го одбрани Маркс од обвинението за антисемитизам. Тој тврди, на пример, дека Маркс го користел „Јудентум“ (јудаизмот) како код за капитализам со цел да избегне цензура и дека верува оти тоа ќе го зајакне кредибилитетот на неговиот напад врз Бауер за да покаже дека тој ја бранел еврејската еманципација и покрај тоа што немал симпатии кон Евреите или нивната религија. И покрај тоа што може да има одредена вистина за обете објаснувања, јас имам различно толкување – тоа се темели на склоноста на Маркс за безгрижно брилијантна анализа поттикната од неограничен гнев.

Чистото зло не го разбесни Маркс. Она што го разбеснило беа луѓе или сили со капацитет да направат добро, што, наместо тоа, му наштетија на човештвото. Капитализмот го налути не толку затоа што беше експлоататорски, туку затоа што нè дехуманизираше и отуѓуваше и покрај тоа што сме прогресивна сила.

Отровот на Маркс против Бауер го одразува разочарувањето што толку умен човек треба да создаде мизантропичен трактат од Хегеловата дијалектика. Како што открива во нејзините писма Џени фон Вестфален, неговата долгострадална сакана сопруга, најтешките бесови на Маркс биле насочени кон неговите „свои“ и оние за кои верувал дека требало да знаат или да ги направат подобро. Размислете, во оваа светлина, неговиот злобен напад врз сиромашен синдикалец, познат како Граѓанин Вестон, кој се осмелуваше гласно да се запраша дали штрајкот за поддршка на зголемувањето на платите може да предизвика инфлација, уништувајќи ги реалните приходи на работниците.

Гледано низ оваа леќа, тирадата на Маркс против „љубоморниот Бог на Израел“ престанува да биде несомнено антисемитски. Зошто толку многу Евреи биле привлечени од трговија и банкарство? Со забраната поголема сопственост на земјиште во феудална Европа каде моќта зависила од тоа, Евреите беа принудени да заработуваат за живот преку трговија. Воспоставувањето на меѓународни трговски патишта тогаш го посеа семето на комодификацијата во Европа, што на крајот го поттикна преминот од феудализам во капитализам.

Во овој момент, обесправените народи кои по потреба се случија да ги окупираат јазлите на меѓународната трговија (вклучително и Евреите, Грците од дијаспората и Ерменците) станаа први кои профитираа финансиски од трансформацијата на профитот сам по себе. Евреите имаа дополнителна предност: за разлика од христијаните, им беше дозволено да наплаќаат камата. Откако долгот стана најголемата движечка сила на производството и акумулацијата на капиталот, еврејското богатство се зголеми.

Референците на Маркс за монотеизмот во „За еврејското прашање“ беа проследени, неколку месеци подоцна, со неговиот опис на движечката сила на капитализмот како „универзална енергија што ги крши сите граници и секоја врска и се претставува како единствена политика, единствена универзалност, единствено ограничување и единствена обврзница“. Која е таа енергија? Барање профит. Неговата суптилна поента тука е дека, пред капитализмот, човечката душа била потисната од безброј, честопати контрадикторни страсти. Парите секогаш биле ценети, но само како средство за задоволување на другите желби. Алчноста секогаш постоела, но се изразувала во поделби на честа, земјата, славата, освојувањето, витештвото и покорувањето на другите. Она што го направи комодофицирањето на сè (т.е. капитализмот) е да ги намали сите страсти на една единствена: страста за профит. За прв пат, максимизацијата на профитот може да се претпостави дека е она што ги мотивираше сите.

Како што се ширеше капитализмот низ цела Европа, секакви многубожци се сведуваа на обожавање на еден единствен бог: парите. Поради историска несреќа, која произлегува од исклучувањето на Евреите од сопственоста на земјиштето, монотеистичката заедница на Маркс одеднаш најде во своите раце многу од лостовите на сѐ повеќе профитабилните финансии и трговија. На ист начин како што англискиот се случи да се придвижи до статусот на лингва франка (развој што немаше никаква врска со нешто вродено во својата граматика или синтакса), новата божественост на Европа, монетизирана добивка, се поврза со Богот на Израел.

Никогаш премногу внимателен со неговиот јазик, или чувствителен на опасностите од генерализацијата, Маркс не се грижеше доволно за да го засенчи својот аргумент во „За еврејското прашање“ за да признае дека маргинализацијата на европските Евреи ги подготвува не само за улогата на банкар, трговец и претприемач, но и за онаа на бедниот пролетер. Солун, мнозински еврејски град дури и кога бил припоен кон Грција во 1912 година, е добар пример: Евреите ја контролираа трговијата, но беа и најексплоатирани од работниците (кои, предводени од Абрахам Бенароја, го основаа Грчкото комунистичко движење).

И покрај неговите гневни фрази во вториот дел од „За еврејското прашање“, Маркс беше способен за страсна солидарност со сиромашните Евреи. Во колумната за весник цитирана од Авинери, Маркс се потруди да ја брани еврејската заедница во Ерусалим со зборови што го разбиваат секое обвинување за постојан антисемитизам:

„Ништо не е еднакво на мизеријата и страдањето на Евреите од Ерусалим, населени во највалканиот кварт на градот… (тие се) постојани предмети на угнетување и нетрпеливост на Мусулман [муслиман], навредени од Грците [источните православни христијани], прогонувани од Латините [римокатолиците] и живеат само во оскудната милостина што ја пренесуваат нивните европски браќа… привлечени во Ерусалим… да умрат на самото место каде што се очекува откуп“.

Кога спорот на јудаизмот-капитализмот се гледа од оваа перспектива и имајќи ја предвид неговата силна поддршка за еврејската религиозна слобода, ние почнуваме да гледаме дека нема ништо антисемитски во прокламацијата со која Маркс заклучува за еврејското прашање: „Социјалната еманципација на Евреинот е еманципација на општеството од јудаизмот“.

НАЈВИСОКА ФАЗА НА ЛИБЕРАЛИЗМОТ

Маркс ја задржува моќта да нè научи на важноста од правилно идентификување и решавање на противречностите. Тој се спротивстави на колонијализмот без наивно идеализирање на колонизираниот, кога се чувствува слободен да го критикува за извршување на разни форми на злоба кон послабите социјални групи и соседните народи.

Маркс ја ценеше важноста на идентитетот без да ја одобри идентитетската политика. Тој ја опиша битката на жените против патријархатот како прва класна борба, а бракот како подол договор за имот, но задржа верба во можноста за романтична љубов. Тој употреби навредлив јазик против еврејските банкари, но застана во одбрана на баронот Лионел де Ротшилд кога, како Евреин, на Ротшилд му беше забрането место во британскиот парламент.

Кога стануваше збор за тоа што ќе го следи капитализмот, Маркс пишуваше како лут либерал. Тој ја отфрли можноста за „касарнски комунизам“ и неговото ветување за „заеднички казани и студентски домови, контролни комесари и контролни канцеларии, регулирање на образованието, производство, потрошувачка – со еден збор, контрола на целата општествена активност; и во исто време, се појавува Нашиот комитет, анонимен и непознат, како врховен авторитет“. Може ли либертијанец да најде помоќни зборови за да го разгори советскиот или маоистичкиот колективизам?

„Но, што е со повикот на Маркс за диктатура на пролетаријатот?“ Слушам како прашуваат читатели. Тука, вреди да се потсетиме дека во деветнаесеттиот век, либералите се спротивставија на демократијата, оцрнувајќи ја како диктатура на мнозинството. Маркс ја сврте презирноста на либералите кон демоните на главата, велејќи им: Да, ние сме демократи. И, како што ја дефинираше Аристотел, демократијата е режим во кој власта е контролирана од сиромашните, кои се секогаш мнозинство.

Под капитализам, демократијата може да биде само, на јазикот на либералите на деветнаесеттиот век, диктатура на пролетаријатот. Откако универзалното право на глас и парламентарниот пат до власт станаа можни, Маркс се сврте против насилните средства, предупредувајќи ги париските работници шест месеци пред Париската комуна во 1871 година дека востанието ќе биде „чин на очајна лудост“.

Преместувајќи се од политичко во лично, Маркс ги цензурираше наивните хегелијанци за кои угнетувањето, па дури и депресијата, беше состојба на свест што треба да ја надмине друга, спротивставена, состојба на свест. Тој ја возеше точката дома дека личната мизерија во индустриски размери ја отсликува отуѓеноста ширум општеството.

Да им кажете на луѓето дека мора да го надминат преку акт на индивидуална волја е сурово. Ниту терапија, ниту таблети, ниту мотивациски ленти не можат да им помогнат на оние што се принудени што покојниот Дејвид Гребер ги нарече „булшит“ работни места кои ги уништуваат душите и чија забава опфаќа бесплатно работење за Фејсбук, Твитер и Инстаграм во манијачна потрага по лајкови и споделувања. „Царството на слободата“, напиша Маркс во „Капитал“, том. III, „започнува само таму каде што престанува трудот што е определен од потребата и од секојдневните размислувања“.

Марксовата денунцијација на моралот имаше моќна етичка цел, како и неговиот став кон религијата. Маркс очекувал општество во кое луѓето повеќе не се „угнетувани суштества“ што живеат во „бездушен свет“ и затоа има потреба од палијатив сличен на опиум за да ги намали нивните „вистински страдања“. Но, тој ќе се спушти на религиозните атеисти, слични на Ричард Докинс, како еден тон тули. Неговото непочитување на верниците, негирајќи им го правото да ја практикуваат својата религија достоинствено, беше одвратно за него.

Како што тврди Авинери, почитувањето на верската слобода и верните, за Маркс биле лакмусов тест на цивилизираното општество. Кога Маркс ја критикуваше организираната религија, тој беше насочен кон угнетувачки односи меѓу луѓето, наместо во односот на луѓето со кој било бог што случајно го прифатија. „Критиката кон небото станува критика кон Земјата“, напиша тој. Неговото сочувство кон верниците не го спречи да го застапува сопствениот атеизам:

“The struggle against religion is indirectly the struggle against the world in which religion is the spiritual aroma. Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering.”

НАЦИОНАЛИСТИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧКИ КРАЈ

Како и со религијата, природата на трудот и историската улога на капитализмот, Маркс ги ценеше противречностите што излегуваа од идејата за националност. Националните држави се формираа, за прв пат, во текот на неговите формативни години. Германското обединување беше цел бес, во кое доминираше истата Прусија што го протера како закана за појавата на Германија.

Маркс ги разгледуваше овие случувања и, нетипично, ја задржа својата смиреност. Тој пристигна на прагматична, инструментална проценка по духот не премногу далечна од онаа на афоризмот на Џавахарлал Нехру: „Национализмот е добар на своето место, но тој е несигурен пријател и небезбеден историчар“.

Загрижен, пред сè, за единството на работничката класа, Маркс го поддржа формирањето на национални држави како средство за елиминирање на границите меѓу патетичните лојалства што ги одржуваше работниците поделени. Додека обединувањето на Германија носеше многу опасности, тоа создаде голем унифициран пазар во рамките на кој милиони работници може да градат солидарност, додека капиталистите го механизираа производството како подготовка за идното пролетерско преземање.

Но, Маркс беше помалку отворен за создавање помали национални држави, како на Балканот, што не може да одржи ниту големи пролетаријати ниту значителен акумулација на капитал.

Германскиот национализам, за разлика од хрватскиот или грчкиот национализам, беше прифатлив колку што германскиот национализам може да се сфати како прв чекор кон социјалистичкиот интернационализам.

Ставот на Маркс кон националното прашање Авинери го споредува со оној на Хес, кој некогаш со восхит го опиша Маркс како „…синтетизираното олицетворение на Русо, Волтер, Лесинг, Хајн и Хегел“ Хес, кој, за разлика од таткото на Маркс, никогаш не го прифати христијанството, подоцна објави влијателен прото-ционистички текст во кој се повикува на еврејски социјалистички комонвелт во Палестина. Авинери покажува како Маркс и Хес тргнале од слични теоретски појдовни точки пред да отелотворат две спротивставени социјалистички традиции: Марксовиот интернационалистички социјализам, кој сакаше да го содржи национализмот, и Хесовиот социјалистички национализам, според кој националната свест беше пред пролетерската солидарност.

Авинери јасно мисли дека историјата го оправдала Хес, а не Маркс. И покрај повторната проценка на значењето на националната држава од страна на Маркс по револуциите во 1848 година, Авинери верува дека Маркс ја потценил важноста на национализмот. Оние од нас кои денес се занимаваат со градење на паневропско, транснационално прогресивно движење, па дури и Прогресивна интернационала, се болно запознаени со ова обвинение. Постојат добри причини за критикување на Маркс, и луѓе како мене, за невнимание кон националните чувствителности, но не и за причините наведени од Авинери.

Кога илјадници бегалци ја преплавија Грција во летото 2015 година, фактот дека и самите Грци се чувствуваа колонизирани од тројката (Европската комисија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд) на заемодавците на Грција, предизвика брза политичка промена. По предавството на 62 проценти од Грците кои ја отфрлија уцената на тројката („прифатете нови штедења и нови издолжени заеми или ќе ги затвориме вашите банки“) на референдумот во јули, ненационалистичкиот дух на патриотски отпор кон меѓународните финансии отстапија пред ксенофобијата.

Тешкиот предизвик за интернационалистичките прогресивци е да им дадат глас на оние кои се чувствуваат како бегалци во нивната земја без да се свртат против странските бегалци или работниците кои се борат да врзат крај со крај во места како Германија. Иако ова останува неисполнет предизвик за марксистите, заклучокот на Авинери дека национализмот нуди побезбеден пат кон еманципација отколку интернационализмот, ми изгледа и проблематично и погрешно.

Национализмот, дури и во својата најцивилизирана граѓанска форма, се претвора процес на исклучување. Апелот до заеднички национален идентитет е покана за зачувување на произволни критериуми за тоа кој е достоен за вклучување во националната заедница, како критериумот што Бауер го користеше против еманципацијата на Евреите.

Марксовата одбрана на политичките права на Евреите беше, на крајот на краиштата, аргумент што ги илустрираше границите на политичката еманципација во рамките на пост-христијанските национални држави. Обезбедувањето на еднакви права, тврди тој, е универзален проблем чие „решение“ не може да се најде во ниту една национална држава, колку и да е просветлена. Евреин или Палестинец може да добие еднакви права во некоја национална држава и сепак да остане угнетуван и предмет на систематска, дури и прикриена дискриминација.

Во оваа смисла, борбата за човечка еманципација не може да ѝ се препушти на ниту една национална држава. Тоа останува универзална задача на човештвото. Што и да значи тоа во пракса, морам да признаам на разочарување од молкот на Авинери во врска со местото на Палестинците не само во окупираните територии, туку и поинтересно, во границите на Израел пред 1967 година. Ова го велам затоа што Авинери служеше како генерален директор на израелското Министерство за надворешни работи под премиерот Јицак Рабин и, со оглед на ова потекло, важно е она што тој треба да го каже.

Во својот „Епилог“, Авинери ја опишува својата разбирлива радост кога некогаш во Најроби, тој победи во расправија цитирајќи ѝ го Маркс на советска делегација, од брошура објавена во Москва. Ова ме потсетува на дисидентски графит што го забележав на ѕид во Варшава уште во 1984 година, во време кога комунистичкиот режим воведе драконска воена состојба во име на Советскиот сојуз. Тој гласеше:

„Еден народ не може да стане слободен и во исто време да продолжи да ги угнетува другите нации“ – Фридрих Енгелс, „Говор за Полска“, 1847 година

Дали Авинери би се грижел да го прошири овој марксистички диктум и до Израел? Како се чувствува за гледиштето на покојниот Едвард Саид, исто така информиран од дијалектичкиот пристап на Маркс, дека единственото решение за израелско-палестинскиот конфликт е заедничка, секуларна држава?

ВИСОКИОТ МАРКС

Обновениот интерес за Маркс не е нов. Во октомври 1997 година, статија во „Њујоркер“ го објави неговиот профил со наслов „Следниот мислител“. Авинери се согласува: „Она што беше Платон во класичната филозофија“, пишува тој, „Маркс е за модерните студии по хуманистички науки“. И покрај тоа што претпочитав споредба со Аристотел, моето главно несогласување со последниот, пофално сочувствителен, биограф на Маркс се однесува на важноста на неговата економска анализа.

Авинери го зема здраво за готово едно старо тврдење дека, колку и да е точна економската анализа на Маркс во 1840-тите, денешниот „глобален систем на слободен пазар е многу различен од капитализмот на Маркс опишан во ‘Комунистичкиот манифест’ или ‘Капитал’“. На друго место, јас тврдев дека е спротивното.

Во времето на Маркс, капитализмот беше основачки, локален, распарчен и плашлив. Ништо не личеше на динамичниот, глобализирачки капитализам што го уништуваше суеверието, опишан во „Комунистичкиот манифест“. И тука лежи вкусната иронија: За капитализмот да стане вистински и триумфално глобален, режимите што ветија верност на „Манифестот“ на Маркс и Енгелс најпрво требаше да се распарчат, за да можат две милијарди руски, источноевропски, кинески и индиски работници да се приклучат на капиталистички пазар на труд, додека банкарите од Волстрит и од Лондон ги кинеа сите окови што им беа ставени од поклониците на Њу дилот и Нови дилери и поранешните социјалдемократи.

Дури сега, особено по долгата криза што започна во 2008 година и беше дадено ново засилување од Ковид-19, историските и економските анализи на капитализмот на Маркс стануваат свои. Дури сега, пресметката меѓу двата големи табори што тој ги предвиде (на ултрабогатите и несигурните работници) го турка човештвото на работ на еден вистински нов свет. Иако нема гаранција дека иднината нема да биде одеднаш пост-капиталистичка и дистописка, Маркс покажува зошто вообичаениот бизнис е невозможен.

Додека се бориме да ја разбереме оваа трансформација и нашата лична улога во неа, книгата на Авинери нуди потресни потсетници за моќта на неверојатни пријателства за време на периоди на брзи социјални промени. Тој открил докази дека Маркс поминал неколку лета топлејчи се во водите на Карлсбад со Хајнрих Грац, автор на повеќе-томната „Историја на еврејскиот народ“ и столб на ционизмот. Иако Авинери нема идеја за што разговарале за време на долгите прошетки во чешкиот град, пријатно е да се замисли големи аргументи што може да се комбинираат со меѓусебно ценење меѓу двајца мажи, чии дела ја формирале историјата од спротивните страни на клучната интраеврејска поделба.

Враќајќи се назад, за последен пат, кон тензијата помеѓу националните аспирации и интернационализмот, оската околу која се врти голем дел од „Карл Маркс“ на Авинери, утешно е да се раскаже резолуцијата предложена од индискиот писател Рабиндранат Тагоре:

„Горд сум на мојата хуманост кога можам да ги признаам поетите и уметниците од другите земји како свои. Дозволете ми да чувствувам со чиста радост дека сите големи слави на човекот се и мои“.

Капацитетот на Маркс да ги признае филозофите, поетите и уметниците на другите народи беше неисцрпен. Сега, благодарение на добриот напор на Авинери, конечно знаеме повеќе за неговите врски со други извонредни претставници на еврејското искуство од кое се појави – и на што тој придонесе. (Проект синдикејт)

Јанис Варуфакис, поранешен министер за финансии на Грција, е лидер на партијата МеРА25 и професор по економија на Универзитетот во Атина.