Ватикан ја обвинува ЕУ за двојни стандарди околу војните

РИМ — Отворајќи ја затворената конференција на светските кардинали на папата Лав XIV за војната, доктринарниот шеф на Ватикан ја обвини Европската Унија за селективно применување на меѓународното право, санкционирајќи некои воени инвазии, додека кон другите се однесува поинаку.

Реткото собирање го свика Лав за да се испита она што тој го нарекува глобална „култура на моќ“ што го поттикнува модерниот конфликт и да се разгледа како треба да одговори Црквата. Централен фокус на дискусиите беше напорот на папата да ја преиспита традиционалната доктрина за праведна војна, за која, според него, премногу често се повикува за да се оправда воената акција.

Таа позиција веќе го доведе Лео во конфликт со потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, кој го оспори толкувањето на католичкото учење од страна на папата откако Лео праша дали нападите на САД и Израел во Иран би можеле да ги исполнат критериумите за праведна војна.

Воведувајќи ги дискусиите во петокот, кардиналот Виктор Мануел Фернандез, префект на Дикастеријата за доктрината на верата, тврдеше дека владите сè повеќе ги применуваат моралните и правните принципи според политичката погодност, а не според универзалните стандарди.

„Ако една земја е непријател, таа е осудена како недемократска и санкционирана на различни начини; но ако е сојузник, фактот дека ѝ недостасува слобода на изразување, човекови права или демократија се игнорира“, рече тој.

Свртувајќи се кон Европа, Фернандез ја обвини ЕУ за недоследност во надворешната политика.

„Всушност, Европската Унија воведува економски санкции врз една земја, а испраќа финансиска помош и оружје на друга; но не успева да го стори истото наспроти други, дури и посериозни инвазии со уште побрутални последици за цели популации“, рече тој.

„Овие противречности… сугерираат дека во пракса загриженоста се сведува на политичките и економските интереси на различни региони во светот“, рече Фернандез. „Веќе не постои реална и стабилна рамка на вистината и вредностите“.

Фернандез тврдеше дека владите го прошириле концептот на легитимна самоодбрана во војувањето до непрепознатливост, наведувајќи ги Русија, САД и други сили како потпирачи на широки тврдења за самоодбрана за да ја оправдаат воената интервенција од Украина до Блискиот Исток.

Самото католичко учење за праведна војна е манипулирано од некои за да ги легитимира „најнеправедните војни“, рече тој. „Наместо да ги запре војните, помага да се оправдаат“.

За да се спречи тоа, Фернандез тврдеше дека оправдувањето на легитимната самоодбрана мора да се разбере „во најстрога смисла“, отфрлајќи ја широката логика на превентивната војна што владите сè повеќе ја повикуваат за да оправдаат воена акција. Таа позиција веројатно ќе го продлабочи несогласувањето на Лео со Венс, кој го бранеше поширокото толкување на католичкото учење за праведна војна.

Неговите забелешки се чини дека резонираат со глобалниот колеџ на кардинали. По дискусиите, Ватикан, во синтеза на дискусиите, изјави дека „многу“ од работните групи на кардиналите се согласиле за потребата да се оди подалеку од традиционалната доктрина за праведна војна.

Во својот последен говор пред групата во саботата, Лео сигнализираше дека дебатата за праведна војна е далеку од завршена.

Тој ги поздрави советите од кардиналите за преиспитување на учењето на Црквата за легитимна самоодбрана „во светлината на длабоките промени во природата на современите конфликти“, ветувајќи дека ќе се справи со прашањето „со потребната теолошка и пастирска строгост“.(Политико)