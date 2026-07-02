„Уште ми фалиш“ стигнува на црвен винил: Дац и Александар со ново ретро изненадување

Романтичарското дуо Дац и Александар подготви ново, несекојдневно изненадување за љубителите на нивната музика. Како што најавија на нивниот голем концерт „Дамите бираат“ во МНТ, денес, четврток, 2 јули, во Трибека ќе ја промовираат својата грамофонска плоча со наслов „Уште ми фалиш“.

Како вистински поклоници на ретро стилот, Дац и Александар создадоа винилно издание со избор од 10 свои најголеми хитови. Плочата е печатена во SONY DADC во Австрија, а самиот винил е во впечатлива црвена боја — симбол на љубовта, носталгијата и емоцијата што ја носи нивната музика.

Мастерингот на песните и подготовката на винилот ги изработи Мите Димовски во неговото студио „Тра-Ла-Ла“, со што ова издание доби внимателно обликуван звук достоен за вистински музички колекционерски предмет.

Со својата препознатлива креативност и постојаната желба да ја изненадуваат публиката, Дац и Александар создадоа и уметнички кавер во духот на старите ретро изданија. На насловната страна се наоѓа нивната препознатлива машина за чукање — заштитен знак од нивните спотови, заедно со стари излитени чевли и чаша со вино, сите изработени од хартија. Каверот е замислен како мал визуелен времеплов, спој на љубов, сеќавања и музичка носталгија.

На промоцијата во Трибека, Дац и Александар, во соработка со Duris Shop, нивниот издавач, најавуваат преслушување на плочата на стар грамофон, дружење со пријатели и фанови, фотографирање и дневна коктел атмосфера. Плочата ќе може да се набави по промотивна цена, потпишана со нивна лична посвета.

Изданието ќе може да се нарача и онлајн преку Duris.Shop, како и да се најде во продавниците за винилни изданија и музички колекционерски формати, меѓу кои „Чув де Чув“, „Литература.мк“ и „ЗЕЦ Електроник“.

Поддржувач на винилното издание „Уште ми фалиш“ е компанијата Макпетрол, која ја препозна важноста на ова музичко издание како вреден документ во кариерата на популарното дуо.

Иницијатор на идејата е токму Драган Спасов Дац, кој вели дека уште од младоста имал голема желба еден ден да има своја грамофонска плоча, како оние на неговите омилени музички херои од Бијело Дугме. Со ова винилно издание, таа негова желба, заедно со Александар, конечно станува реалност.

Завчера, Дац и Александар приредија уште една прекрасна вторничка вечер во Трибека, овојпат со специјалните гостинки Маријана и Росана. По доаѓањето на Маријана од Австралија, популарните близначки конечно се повторно заедно, а веќе подготвуваат и нова заедничка песна со Дац и Александар во студиото на Александар.

Со „Уште ми фалиш“, Дац и Александар не промовираат само плоча — тие промовираат емоција, спомен, стил и љубов кон музиката што трае.